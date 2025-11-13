No tires tu televisor viejo, esta es la nueva tendencia que se impone en los hogares

El avance apresurado de la tecnología va dejando relegados algunos dispositivos mientras que, las nuevas tendencias, también pueden llevar al desuso y desecho de algunos de ellos. En esta oportunidad, la mirada está puesta sobre los televisores viejos que, funcionando o no, pueden tener una chance más dentro del hogar.

Es cierto que acumular elementos que no funcionan no es lo conveniente pero si se les da un nuevo uso puede resultar beneficioso. Eso es lo que proponen algunas tendencias que se dan en diferentes ámbitos y que apelan a la imaginación de las personas.

¿Por qué no debes tirar tu televisor viejo?

Existen muchas compañías y programas gubernamentales que, en post del cuidado del medio ambiente, reciben lo que se denomina como residuo tecnológico. Sin embargo, algunos dispositivos que están viejos o están rotos podrían sernos de mucha utilidad.

En el caso de los televisores viejos, muchos los atesoran por gusto por la estética vintage mientras que otros buscan la manera de darles utilidad. Así es como algunas tendencias invitan a no deshacernos de estos televisores ya que existen acciones que podemos implementar para que sean parte de la decoración de nuestra casa.

¿Qué hacer con un televisor viejo?

De acuerdo con las nuevas tendencias, en las que se requiere paciencia y creatividad, los televisores viejos pueden convertirse en objetos decorativos y funcionales dentro de nuestra vivienda. Una de ellas se trata de vaciar con sumo cuidado el interior de la unidad para convertirla en la cama de alguna mascota.

Otra tendencia, que requiere un poco más de inventiva, ofrece la posibilidad de que nuestro viejo televisor sea convertido en un minibar. Bastará con quitarle todo de su interior y revestirlo con material que sirva para conservar la temperatura. El siguiente paso será almacenar en él bebidas y vasos.

Quienes se llevan mejor con la tecnología optan por emplear luces led y aprovechar la pantalla de estos dispositivos para crear lámparas. Se trata de una novedosa forma de darle una nueva oportunidad a estos televisores.

Finalmente, muchos amantes de los videojuegos clásicos buscan televisores viejos en funcionamiento para vivir la experiencia en toda su dimensión. Por lo tanto, se convierte en otra alternativa para evitar que nuevo viejo amigo termine en la basura.

