5 ideas para reemplazar las puertas corredizas del baño para un estilo aesthetic

Es usual que las puertas corredizas del baño sean una parte indispensable dentro de esa zona; sin embargo, hay un punto en el que adquieren un aspecto viejo o anticuado. Para prevenir esa apariencia podemos hacerles ciertos reemplazos.

Es así que te vamos a explicar 5 ideas para reemplazar esas puertas, logrando un estilo aesthetic y único; te detallaremos todo lo que puedes hacer para poder hacerlo.

¿Cómo reemplazar las puertas corredizas?

Para obtener las mejores ideas para reemplazar las puertas corredizas, consultamos con el Modo IA de Google, quien nos detalla que podemos lograr un baño con un estilo aesthetic empleando las siguientes recomendaciones:

Panel de vidrio fijo es una opción minimalista, donde se emplea una hoja de vidrio; le da continuidad a la habitación.

es una opción minimalista, donde se emplea una hoja de vidrio; le da continuidad a la habitación. Mamparas estilo industrial con marcos negros están en tendencia; se destacan por generar un contraste visual fuerte.

con marcos negros están en tendencia; se destacan por generar un contraste visual fuerte. Apertura en arco es un cambio total, debido a que elimina la puerta totalmente y solamente se aplica un arco; es una gran opción para quienes están dispuestos a invertir una buena cantidad de dinero.

es un cambio total, debido a que elimina la puerta totalmente y solamente se aplica un arco; es una gran opción para quienes están dispuestos a invertir una buena cantidad de dinero. Puertas de granero con vidrio es otra alternativa para obtener privacidad o espacio.

es otra alternativa para obtener privacidad o espacio. Cortinas de lino pesadas, ideal para poder hacer de lado el plástico o las fibras naturales.

Cada uno de los materiales son grandes opciones para modificar la puerta del baño, pero es importante que previamente consultes el costo de su aplicación, debido a que podría ser más caro o puede requerir de mucho equipo para su instalación.

¿Qué tipo de puerta es recomendable para el baño?

Las ideas para reemplazar las puertas corredizas del baño son muy buenas opciones, pero al momento de hacer el cambio es importante que escojas el mejor material, debido a que constantemente se encuentra en contacto con la humedad.

Por eso siempre escoge aquellos que tengan algún tipo de revestimiento resistente al agua, ya que evitarán la generación de humedad, o aquellos materiales que aguanten el líquido. Recuerda que eso también va a modificar el costo del cambio, pero es algo indispensable para hacer. Ahora ya conoces las mejores opciones para que puedas tener una habitación con un estilo aesthetic.