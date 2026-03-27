7 ideas para reemplazar los tendederos de ropa tradicionales por opciones más aesthetic
Los detalles sí importan para que una casa esté impecable en todo momento y una forma de empezar es cambiando los tendederos de ropa que se ven desalineados.
Tener un sitio especial para poner los tendederos de ropa después de un día de limpieza es una enorme ventaja hoy en día, pues resulta bastante accesible y te ahorra estar pagando por ir a la lavandería. El lado negativo es que la mayoría de estos artefactos no son tan agradables a la vista y pueden arruinar por completo la apariencia de una terraza o patio.
En estos casos, la mejor alternativa casi siempre es cambiarlos por diseños mucho más discretos y elegantes, pero que sean igual de útiles que los tradicionales. De esta manera, conservan esa funcionalidad que los hace tan únicos, pero no quedan estorbosos ni rompen la armonía con el resto de decoraciones aesthetic para interiores.
¿Cómo cambiar los tendederos que arruinan la decoración? Opciones para colgar la ropa fácil
- Tendedero plegable de aluminio. Si lo que quieres es optimizar espacios cuando te toca lavar la ropa, puedes optar por los tendederos plegables que se quitan y se ponen para cada uso. Como punto positivo, podrás usarlos dentro de la casa hasta en días con clima lluvioso.
- Rejilla para escaleras. Dejar la ropa limpia secándose al sol no siempre es una opción factible, por lo que conviene tener otros sitios destinados a esto. Puede ser una rejilla especial para poner en el espacio de las escaleras y que se retire al terminar.
- Cables tensores discretos. Para no recurrir a los clásicos lazos de colores, elige un tipo de cables tensores que sean delgados y que se vean aesthetic como el resto de la decoración que está en tendencia este 2026. La instalación es casi igual a los modelos originales, con la diferencia de que son más resistentes.
- Tendedero elevado para el cuarto de lavado. En caso de que todas estas tareas domésticas las hagas en una zona específica de tu hogar, prueba con los tendederos de ropa que van elevados para no estorbar. Ponlos en un rincón del centro de lavado y casi ni notarás que están ahí.
- Tendederos retráctiles para ropa. Si buscas algo más moderno y quieres invertir en una buena instalación, apuesta por los modelos que vienen con tecnología retráctil. De esta manera, tú podrás decidir cuándo quedan expuestos y cuándo prefieres guardarlos.
- Percheros tipo tienda. Cuando tengas mucha ropa por poner a secar, puedes cambiar los tendederos tradicionales por un rack o perchero horizontal, justo como los que hay en las tiendas. Como ventaja, cuando llueva podrás llevarlo adentro y desarmarlo al terminar.
- Barras con pinzas. A veces, tener la ropa interior limpia es urgente y hay que bascar dónde colgarla. Una alternativa son las barritas de plástico que vienen con pinzas incluidas y que se pueden tener en el baño.