7 ideas para reemplazar los tendederos de ropa tradicionales por opciones más aesthetic

Tener un sitio especial para poner los tendederos de ropa después de un día de limpieza es una enorme ventaja hoy en día, pues resulta bastante accesible y te ahorra estar pagando por ir a la lavandería. El lado negativo es que la mayoría de estos artefactos no son tan agradables a la vista y pueden arruinar por completo la apariencia de una terraza o patio.

En estos casos, la mejor alternativa casi siempre es cambiarlos por diseños mucho más discretos y elegantes, pero que sean igual de útiles que los tradicionales. De esta manera, conservan esa funcionalidad que los hace tan únicos, pero no quedan estorbosos ni rompen la armonía con el resto de decoraciones aesthetic para interiores.

¿Cómo cambiar los tendederos que arruinan la decoración? Opciones para colgar la ropa fácil