5 ideas para reemplazar el toallero del baño por opciones minimalistas

El baño se ha vuelto uno de los sitios que sirve de desconexión por lo que los diseñadores le están prestando cada vez más atención. El estilo minimalista se ha apoderado de este sitio por lo que los objetos están siendo reemplazados.

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Uno de los objetos que está siendo reemplazado es el toallero del baño ya que los expertos recomiendan despejar visualmente el baño y salirte de la clásica barra de metal.

¿Cómo reemplazar el toallero del baño?

Para reemplazar el toallero del baño te ofrecemos estas opciones minimalistas y funcionales:

Ganchos de punto individuales: Sustituye la barra larga por ganchos pequeños de madera o metal negro mate. Al ser circulares o cilíndricos, mantienen una estética limpia y ocupan mucho menos espacio visual.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Escalera de bambú o metal: Una estructura delgada apoyada en la pared. Es perfecta para baños donde no quieres perforar azulejos; ofrece varias alturas para colgar toallas sin recargar el ambiente.

Anillos o aros geométricos: Los toalleros de aro (especialmente los negros o de latón) son ideales para toallas de mano. Su diseño abierto se siente más ligero que un soporte cerrado.

Estantes con barra integrada: Un estante flotante muy delgado que incluya una ranura o barra oculta debajo. Te permite decorar mínimamente arriba y colgar la toalla abajo, unificando funciones.

Perchas de puerta ocultas: Si quieres minimalismo total (que no se vea nada), usa ganchos que se cuelgan sobre la puerta. Mantienen las toallas fuera de la vista principal y aprovechan un espacio muerto.

Esta es una gran idea.|Pinterest

El estilo minimalista es una corriente de diseño y filosofía de vida que se resume en la famosa frase: "menos es más". Su objetivo principal es reducir todo a lo esencial, eliminando elementos sobrantes para resaltar la pureza de las formas y la funcionalidad.

Estas son grandes ideas para que puedas darle a tu baño un estilo minimalista que lo hará resaltar.