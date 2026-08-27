6 ideas para reutilizar bandas elásticas y organizar tu hogar

Las bandas elásticas suelen terminar en un cajón o directamente en la basura cuando dejan de cumplir su función original. Sin embargo, estos pequeños objetos pueden tener distintos usos dentro del hogar y convertirse en aliados para resolver tareas cotidianas.

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Desde mantener algunos elementos en su sitio hasta facilitar la organización de diferentes espacios, existen varias formas de aprovecharlas. Con un poco de creatividad, puedes reutilizar las que ya tienes en casa y evitar que terminen como residuos.

¿Cómo reutilizar las bandas elásticas?

Las bandas elásticas son objetos pequeños que suelen acumularse en cajones sin que sepamos muy bien qué hacer con ellas. Sin embargo, antes de desecharlas, pueden convertirse en soluciones prácticas para distintas tareas cotidianas y ayudarte a mantener algunos espacios más organizados.

1. Evita que la ropa se caiga de las perchas

Coloca una banda elástica en cada extremo de la percha para aumentar la fricción y evitar que las prendas se deslicen. Es útil para telas ligeras o resbaladizas.

2. Apertura de frascos

Cuando una tapa está demasiado ajustada, envolverla con una banda puede mejorar el agarre. La textura de la goma permite sujetarla con mayor firmeza y facilita el movimiento al girarla.

3. Reducir el desperdicio de productos

En envases con dispensador, como los de jabón o shampoo, puedes colocar una banda alrededor del cuello de la botella. Esto limita el recorrido de la bomba y ayuda a obtener una cantidad menor de producto.

4. Mantener cerradas las puertas de muebles

Una banda elástica puede unir temporalmente las manijas de las puertas de algunas alacenas para dificultar que se abran. Es una solución provisional y no sustituye los seguros infantiles.

5. Organiza cables

Enrolla cargadores y cables y sujétalos con una banda para evitar que se enreden. Así será más sencillo guardarlos y encontrarlos cuando los necesites.

6. Sujetar plantas

También puedes emplearlas para fijar tallos a tutores o soportes. Deben colocarse con cierta holgura para no ejercer presión sobre la planta mientras crece.