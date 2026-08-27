Desde su estreno en plataformas digitales, Kpop Demon Hunters se ha mantenido como una de las mejores películas animadas del panorama actual. Actualmente, suma más de 300 millones de streams, mientras que su OST (banda sonora original) ha superado los 15 billones de reproducciones, por lo que no es sorpresa que la cinta se mantenga como todo un fenómeno a nivel global. Si tú, al igual que muchos, siguen con la fiebre de las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 4 ideas fáciles y súper bonitas para decorar tu celular de los Saja Boys, los villanos de la película.

También te puede interesar: 6 ideas de fondos de pantalla para celular de los Saja Boys para un fan de KPop Demon Hunters

4 ideas para personalizar tu celular de los Saja Boys si eres fan de Kpop Demon Hunters

Desde un fondo de pantalla inspirado en los idols de la película hasta hermosos colgantes de decoración. Estas son 4 formas sencillas para decorar tu smartphone de los Saja Boys si eres fanático de las Guerreras Kpop.

Fondo de Pantalla

¡Nada describe mejor tu personalidad que tu fondo de pantalla! Si eres amante de Kpop Demon Hunters, especialmente de los Saja Boys, puedes encontrar múltiples fondos de pantalla en línea para descargar o, incluso, ¡te puedes aventurar a crear el tuyo! El chiste es dejar volar tu imaginación y tener el lockscreen que más represente tu estilo.

Fundas personalizadas

Si ya tienes tu fondo de los Saja Boys, pero quieres llevar la personalización al siguiente nivel, te recomendamos adquirir o hacer una funda personalizada. Ya sea que la compres en línea o la pintes y decores tú mismo, el resultado será digno de una Guerrera Kpop.

Photocards

¿No encuentras fundas de los Saja Boy y no te consideras bueno con las manualidades? ¡No te preocupes! Aquí te compartimos una opción súper fácil y cute: ¡Las photocards! Descarga las plantillas que más te gusten, imprímelas y colócalas dentro de una funda de goma o plástico transparente para que luzcan mejor.

Colgantes personalizados

Si lo tuyo es hacer friendship bracelets, puedes usar todos esos materiales para crear colgantes personalizados de los Saja Boys, ya sea que lo hagas con el nombre de tu idol favorito o los títulos de sus canciones. También puedes comparar las opciones que ya se encuentran disponibles en el mercado.