MasterChef 24/7: 5 increíbles usos de la flor de cempasúchil en la cocina, ¡de sopas a coctelería!

Este jueves, Flor habló con Ixdit sobre la posibilidad de usar pétalos de flor de cempasúchil para el menú de la Gran Final de MasterChef 24/7 e incluso detalló que se pueden usar como adornos comestibles o hacerlas en un rico atole... ¿te animarías a usar este exótico aunque sabroso ingrediente en tu cocina?

Flor habla de su duro camino de vida antes de formar parte del Top 5 de MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Cómo se usa la flor de cempasúchil en la cocina y por qué le gusta a los Chefs?

Aunque suene extraño, la flor de cempasúchil es un ingrediente muy utilizado por los chefs profesionales, sobre todo al momento de armar menús con temática de las Fiestas Patrias o el Día de Muertos, fechas que por cierto ya se acercan.

Este versátil ingrediente no sólo es un símbolo visual de lo mexicano: también aporta notas herbales, cítricas y ligeramente amargas, además de un característico tono anaranjado intenso a las preparaciones, lo que lo convierte en una excelente opción en la cocina contemporánea y de autor.

Sobre los usos de la flor de cempasúchil, el sabor con notas cítricas de sus pétalos así como su color natural ideal para pintar masas, salsas y arroces la convierten en el ingrediente estrella de las siguientes preparaciones:

CREMAS Y SOPAS: Los pétalos se sofríen con cebolla, ajo y grano de elote, para luego licuarse con caldo de ave y crema o leche de almendras.

SALSAS Y MOLES: Se integra en la base de moles blancos o pipianes de temporada para aportar color dorado y complejidad aromática a carnes blancas como pollo o cerdo.

POSTRES Y REPOSTERÍA: Se utiliza en la elaboración de helados artesanales, tamales dulces, flanes, almíbares para perfumar bizcochos y en la cobertura de panes de muerto.

BEBIDAS Y COCTELERÍA: Funciona como infusión base para pulque curado, cervezas de temporada tipo Ale, jarabes para coctelería con mezcal o tequila, y tisanas digestivas.

ENSALADAS Y GUARNICIONES: Los pétalos frescos y limpios se añaden directamente como elemento decorativo y de sabor en ensaladas verdes con quesos frescos de cabra y frutos secos.

¡Recuerda! Para consumir de forma segura este ingrediente recuerda comprar flores de cultivo orgánico destinadas al consumo humano y, al momento de la preparación, retirar siempre la base blanca de los pétalos del cempasúchil para evitar el sabor amargo; sobre el sabor terroso, se recomienda blanquearlos en agua hirviendo durante 30 segundos para que sólo queden las notas cítricas y herbales.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?