El pelo corto ha recuperado protagonismo entre las tendencias de belleza de este 2026, pero la elección de la forma resulta especialmente importante cuando existe poca densidad. Es por ello que la estilista profesional, Mara Roszak, refirió que “el bob con base recta puede hacer que el cabello fino parezca más grueso”. Mientras que un tip de un estilista es que "para reducir el frizz y el daño, adapta la técnica a tu tipo de cabello".

En una reciente entrevista con el portal Vogue, fundadora de Roz, explicó que la estructura del corte puede modificar de forma notable la percepción del volumen. Describió una variante con capas muy sutiles, capaz de conservar peso y aportar una apariencia más abundante. Mientras que Kathryn Ireland, diseñadora de interiores, dijo que "tu casa debería contar la historia de quién eres y ser una colección de lo que amas”.

Mara Roszak, estilista profesional: “el bob con base recta puede hacer que el cabello fino parezca más grueso”|@maraoszak

La clave para cabello delgado, según Mara

La clave está en conservar la mayor cantidad posible de peso en el contorno inferior, según Mara. Una melena tipo lob funciona especialmente bien con cabellos delgados porque puede aportar una imagen más llena, sobre todo cuando las puntas mantienen un acabado contundente.

La explicación coincide con recomendaciones actuales de otros profesionales, como la de Annie Croucher, quien señala que una forma de una sola longitud concentra el peso en la zona inferior y crea una línea definida que hace que las puntas parezcan más abundantes.

El efecto es principalmente visual, ya que el corte no aumenta el número de folículos ni modifica el grosor natural de cada hebra, pero sí cambia la distribución del volumen que percibe el ojo humano.

¿Quién es Mara Roszak?

Roszak es una estilista estadounidense especializada en cabello y peinados para celebridades, con más de 2 décadas de experiencia profesional. Ha trabajado con figuras como Emma Stone, Lily Collins y Zoe Saldaña, y es reconocida especialmente por sus cortes tipo bob y técnicas para aportar volumen y movimiento al cabello.

La estilista es la fundadora de Roz Hair, una marca de cuidado capilar que desarrolló a partir de su experiencia en salones, producciones y alfombras rojas.