Cómo hacer unos macarons de colores perfectos para sorprender en una fiesta infantil: paso a paso

Si estás planeando la fiesta de tus hijos y quieres quedar como el mejor anfitrión, entonces las mesas de dulces podrían ser la opción perfecta. Y para salir de los tradicionales cupcakes y pasteles, nada como unos ricos macarons de colores, que combinen con la decoración y dejen a todos los invitados sorprendidos. Lo mejor de todo es que no se necesita ser experto en repostería, ya que este postre francés es relativamente fácil de preparar en casa y basta con seguir al pie de le letra la receta.

¿Qué ingredientes se necesitan para los macarons? Paso a paso para un postre delicioso

100 gramos de harina de almendra

100 gramos de azúcar glass

100 gramos de azúcar blanca

100 gramos de claras de huevo

Colorante especial para comida en diferentes tonos

Ganache de chocolate o vainilla para el relleno

La receta de los macarons es muy sencilla|Canva

Procedimiento para hacer macarons fácil y rápido

En un bowl amplio, tamiza la harina de almendras y el azúcar glass, lo que garantizará que no quedarán grumos que alteren la mezcla.

Por separado, bate suavemente las claras para que espumen y agrega un poco de azúcar blanca. Sigue moviendo hasta que empiece a formarse un merengue firme y brillante.

Incorpora los ingredientes secos y húmedos con movimientos envolventes y porciona, dependiendo de la cantidad de colores que vayas a utilizar.

Una vez que tienes todo separado, incorpora apenas unas gotas del colorante que hayas elegido. Un tip del portal especializado Sally's Baking, es que para hacer macarons coloridos, hay que usar en formato de gel y natural para que sea más fácil de manipular.

¿Cómo hacer que los macarons queden crujientes?

Para ir armando las piezas, vierte las mezclas en mangas pasteleras y sobre una charola cubierta con papel para hornear, forma pequeños círculos, procurando que queden del mismo tamaño y densidad.

Antes de hornearlos, golpea suavemente la bandeja contra una superficie firme, pues esto ayuda a eliminar las burbujas de aire. Deja la masa reposar hasta que se sienta seca, lo que es señal de que ya están listos para cocinarse.

Hornea a una temperatura estimada de 150° C, durante un aproximado de 12 a 15 minutos. Es muy importante que el tiempo de cocción de los macarons no se supere, ya que esto altera la textura y los colores .

. Cuando salgan del horno, déjalos reposar y como último paso, rellena una a una las piezas. El ganache puede ser de chocolate o de vainilla, que son los sabores tradicionales y a todos les encantan.

O si quieres algo más creativo para que tu fiesta infantil se vea espectacular, puedes hacer ganaches de frutos rojos.



Los macarons son perfectos para servirse en las fiestas infantiles|Canva

Por último, solo tendrás que acomodar los macarons de colores en la mesa de dulces para una fiesta de cumpleaños o reunión especial. Aquí hay varias opciones, desde ponerlos en bowls llamativos, hasta armar una torre, un paso para el que sí se requiere un poco más de cuidado, tal como hicieron los cocineros de MasterChef 24/7 en uno de los emocionantes retos de repostería.