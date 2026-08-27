Sharon Dorram-Krause, colorista profesional: “Cómo cubrir las canas sin que las raíces se noten tan rápido”

Las canas son un tema delicado en la belleza debido a que, para muchas personas, mantenerlas bajo control puede ser complicado y cubrirlas con tinte parece una tarea difícil. Sin embargo, para la estilista y colorista profesional Sharon Dorram-Krause, existen una serie de trucos que puedes aplicar para evitar que las raíces se noten tan rápido .

Durante una actividad de preguntas y respuestas para el portal Allure, la experta fue muy clara al responder esta duda popular: “La clave es pensar en tonos más suaves, no más oscuros”.

Es decir, la especialista explicó que muchas personas suelen elegir tintes demasiado oscuros al momento de pintar el cabello, lo que provoca que, cuando aparecen las raíces, el contraste con el resto de la melena sea mucho más evidente. Por eso, lo ideal es buscar tonos más suaves para conseguir un efecto más sutil y fácil de camuflar .

En otra de sus recomendaciones, Sharon señaló que, en caso de una emergencia antes de un evento importante, puedes pedirle a tu estilista un kit de color express para retocar las raíces. De esta manera, podrás aplicarlo antes de una reunión y cubrir temporalmente las canas.

¿Qué otras ideas existen para disimular las canas?

El truco de Sharon Dorram-Krause para cubrir las canas no es el único. Expertos en belleza de Glamour recomiendan utilizar mechas para disimular las canas y, como beneficio adicional, aportar luminosidad al rostro.

El hack está en pedir mechas balayage en tonos grises, cenizos y plateados para ayudar a integrar las canas con el resto del cabello y hacer que las raíces sean menos evidentes.

Otra idea es utilizar las babylights, una tendencia de coloración que puede ayudar a disimular los cabellos blancos. El truco consiste en colocar mechas muy finas y delicadas para conseguir un efecto de iluminación sutil y natural.

La revista de moda Lecturas también tiene sus propias recomendaciones, entre ellas utilizar barro, una alternativa que puede funcionar como sustituto del tinte tradicional. Otra opción es realizar un baño de color conocido como gloss, que puede ayudar a matizar y mejorar la apariencia general del cabello.