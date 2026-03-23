5 ideas sencillas para decorar tus paredes vacías y darles vida sin gastar mucho
¡Impactante! Estas son las ideas sencillas que puedes usar al decorar las paredes vacías de tu casa, alternativas que son económicas y van a darle vida
En ciertos hogares es usual que tengamos paredes vacías, espacios en los que en muchas ocasiones no sabemos qué podemos colgar para darles vida y que al mismo tiempo no se vean saturadas de artículos.
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Si deseas decorar esos espacios sin gastar mucho y sin saturar esa zona, te vamos a compartir ideas sencillas que puedes ocupar, alternativas que te van a encantar, además de darle un mejor aspecto.
¿Cómo decorar las paredes vacías facilmente?
Cuando tenemos paredes vacías en la casa, suele ser difícil al momento de decorar, debido a que queremos darles vida, pero sin la necesidad de saturar el espacio y sin gastar mucho. Por suerte, es posible usar unas ideas sencillas para poder mejorar su aspecto con las siguientes recomendaciones:
- Galería de fotos: No necesitas pagar cuadros muy caros; puedes imprimir las fotos de viajes pasados, ilustraciones o láminas vintage, todo colocándolo en marcos iguales o con diferentes estilos.
- Uso de espejos: Siendo una gran alternativa para poder ampliar el espacio de las habitaciones y multiplicar la luz.
- Estantes flotantes: Además de ser un espacio de almacenaje, lo puedes usar para colocar objetos cotidianos, ya sean libros, plantas, velas o recuerdos de viajes pasados.
- El uso de textiles: Colgar tapices, mantas o tejidos añade textura, además de aportar calidez.
- Pintura creativa: Ya sea que coloques formas geométricas, arcos, bloques de color o granjas, algo económico con impacto visual en lo que puedes sacar tu lado creativo.
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¿Cómo decorar las paredes vacías sin llenar?
Aunque las ideas sencillas para decorar paredes vacías te van a ayudar, hay que tener cuidado para no excedernos, ya que podemos saturar en exceso la pared, generando un efecto negativo.
Para darles vida sin gastar mucho, se recomienda emplear ⅔ del ancho del mueble que está abajo, además de dejar espacios vacíos y agrupar de 3 en 3, logrando un correcto equilibrio visual. Son consejos sencillos que te ayudarán a mantener mayor armonía en las zonas que vayas a mejorar.