5 ideas sencillas para decorar tus paredes vacías y darles vida sin gastar mucho

En ciertos hogares es usual que tengamos paredes vacías, espacios en los que en muchas ocasiones no sabemos qué podemos colgar para darles vida y que al mismo tiempo no se vean saturadas de artículos.

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Si deseas decorar esos espacios sin gastar mucho y sin saturar esa zona, te vamos a compartir ideas sencillas que puedes ocupar, alternativas que te van a encantar, además de darle un mejor aspecto.

¿Cómo decorar las paredes vacías facilmente?

Cuando tenemos paredes vacías en la casa, suele ser difícil al momento de decorar, debido a que queremos darles vida, pero sin la necesidad de saturar el espacio y sin gastar mucho. Por suerte, es posible usar unas ideas sencillas para poder mejorar su aspecto con las siguientes recomendaciones:

Galería de fotos : No necesitas pagar cuadros muy caros; puedes imprimir las fotos de viajes pasados, ilustraciones o láminas vintage, todo colocándolo en marcos iguales o con diferentes estilos.

: No necesitas pagar cuadros muy caros; puedes imprimir las fotos de viajes pasados, ilustraciones o láminas vintage, todo colocándolo en marcos iguales o con diferentes estilos. Uso de espejos : Siendo una gran alternativa para poder ampliar el espacio de las habitaciones y multiplicar la luz.

: Siendo una gran alternativa para poder ampliar el espacio de las habitaciones y multiplicar la luz. Estantes flotantes : Además de ser un espacio de almacenaje, lo puedes usar para colocar objetos cotidianos, ya sean libros, plantas, velas o recuerdos de viajes pasados.

: Además de ser un espacio de almacenaje, lo puedes usar para colocar objetos cotidianos, ya sean libros, plantas, velas o recuerdos de viajes pasados. El uso de textiles : Colgar tapices, mantas o tejidos añade textura, además de aportar calidez.

: Colgar tapices, mantas o tejidos añade textura, además de aportar calidez. Pintura creativa: Ya sea que coloques formas geométricas, arcos, bloques de color o granjas, algo económico con impacto visual en lo que puedes sacar tu lado creativo.

¿Cómo decorar las paredes vacías sin llenar?

Aunque las ideas sencillas para decorar paredes vacías te van a ayudar, hay que tener cuidado para no excedernos, ya que podemos saturar en exceso la pared, generando un efecto negativo.

Para darles vida sin gastar mucho, se recomienda emplear ⅔ del ancho del mueble que está abajo, además de dejar espacios vacíos y agrupar de 3 en 3, logrando un correcto equilibrio visual. Son consejos sencillos que te ayudarán a mantener mayor armonía en las zonas que vayas a mejorar.