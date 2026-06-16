Si alguna vez has sentido que tu cuello luce más corto de lo que te gustaría, hay un truco de maquillaje que puede ayudarte a cambiar esa percepción sin necesidad de grandes cambios. Más allá de realzar el rostro, maquillar el cuello con algunos toques bien aplicados pueden crear un efecto visual que lo haga parecer más largo y estilizado, aportando mayor armonía a toda tu imagen.

Sin embargo, de acuerdo con Maybelline, para que el resultado sea favorecedor, es importante que el maquillaje se integre perfectamente entre el rostro y el cuello. De lo contrario, las diferencias de tono pueden llamar más la atención de la deseada. Con unas cuantas técnicas sencillas, puedes conseguir un acabado natural que ayude a definir esta zona y crear una apariencia más equilibrada. Mira el paso a paso de cómo se hacen.

Cómo maquillar el cuello para que se vea más largo y natural: paso a paso



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Cómo maquillar el cuello para que se vea más largo y natural

A través de suaves contrastes y una correcta integración de los tonos, es posible crear un efecto visual que aporte mayor armonía a la silueta y dé una sensación de que nuestro cuello es más largo de forma natural.



1. Elige un tono ligeramente más oscuro. Utiliza un bronceador o polvo que sea apenas uno o dos tonos más oscuro que tu piel para conseguir un efecto natural.

Utiliza un bronceador o polvo que sea apenas uno o dos tonos más oscuro que tu piel para conseguir un efecto natural. 2. Marca los laterales del cuello. Aplica el producto a ambos lados del cuello, comenzando debajo de las orejas y descendiendo hasta las clavículas. Esto ayudará a crear una sensación visual de mayor longitud.

Aplica el producto a ambos lados del cuello, comenzando debajo de las orejas y descendiendo hasta las clavículas. Esto ayudará a crear una sensación visual de mayor longitud. 3. Mantén libre la parte central. Deja la zona central del cuello más clara. Este contraste suave es el que genera el efecto de estilización.

Deja la zona central del cuello más clara. Este contraste suave es el que genera el efecto de estilización. 4. Difumina cuidadosamente. Con una brocha o esponja, integra bien el producto para evitar líneas marcadas. El maquillaje debe fundirse con la piel para que el resultado se vea natural.

Con una brocha o esponja, integra bien el producto para evitar líneas marcadas. El maquillaje debe fundirse con la piel para que el resultado se vea natural. 5. Unifica con el rostro. Asegúrate de que no haya diferencias evidentes entre el maquillaje de la cara y el del cuello. Esto ayudará a que todo luzca más armónico.

Asegúrate de que no haya diferencias evidentes entre el maquillaje de la cara y el del cuello. Esto ayudará a que todo luzca más armónico. 6. Revisa el resultado con luz natural. Antes de salir, verifica que el maquillaje esté bien difuminado y que el efecto sea sutil. La idea es estilizar el cuello sin que el truco sea evidente.