Cómo hacer y aplicar una mascarilla de linaza para el cabello

Entre las usuarias se ha vuelto popular la mascarilla de linaza, un remedio casero ampliamente recomendado por sus efectos en el cabello y por hacerse con unos cuantos ingredientes de cocina. Claramente, para que funcione, es necesario hacer ciertos pasos.

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Para que lo puedas aplicar en el cuidado de tu melena, te detallaremos cómo debes prepararlo y su uso correcto; lucirás un pelo espectacular en poco tiempo.

¿Cómo hacer la mascarilla de linaza en casa?

La receta es compartida por la creadora de contenido @paula.lara866, quien detalla que con la mascarilla de linaza ha logrado tener una melena brillante e hidratada. Para ello comparte la forma de preparar y aplicar el remedio casero en el cabello:

En una olla hervimos dos tazas de agua. Al dar intensas burbujas, añade ¼ de taza de semillas de linaza y usa una flama media. Removemos constantemente. Al soltar una textura gelatinosa, apagamos el fuego y sacamos de la flama. Dejamos enfriar para pasar por un colador delgado. Aplicamos el producto sobre el pelo húmedo, haciéndolo de medios a puntas, masajeamos. Dejamos actuar por 30 minutos a una hora. Al pasar el tiempo, enjuagamos con abundante agua tibia.

Si tu cabello es muy largo o abundante, puedes duplicar o triplicar las opciones sin ningún problema, siendo una gran alternativa para poder tener un mejor efecto en toda tu melena. Aplica la preparación 2 a 3 veces por semana.

¿Qué pasa si me dejó la linaza en el cabello?

La mascarilla de linaza se destaca por ser un remedio casero que ayuda a controlar el frizz, aporta brillo y suavidad al cabello, siendo un gran efecto económico que muchos desean probar y ver.

Unos pensarían que dejándolo más tiempo, sus propiedades aumentan, pero no siempre es así. En el caso de la mascarilla, se recomienda seguir los tiempos al aplicar; dejarla por varias horas puede provocar que se acumulen residuos, además de mal olor, sequedad y la posible aparición de hongos. No superes los horarios de aplicación y elimina con abundante agua.