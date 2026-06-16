4 opciones que están reemplazando la barra desayunador y hacer que la cocina se vea funcional
¿Pensando en renovar tu cocina? Algunas tendencias están dejando atrás ciertos elementos tradicionales para dar paso a espacios más prácticos, cómodos y mejor aprovechados.
La cocina es uno de los espacios más utilizados del hogar, por eso cada vez más personas buscan soluciones que les permitan aprovechar mejor cada metro disponible y sin perder la oportunidad de hacer lucir este espacio del hogar. Durante mucho tiempo, la barra desayunador fue una opción popular, pero las nuevas tendencias están apostando por alternativas que ofrecen mayor comodidad y flexibilidad.
Estas son 4 opciones para cambiar la barra desayunador y hacer que la cocina sea más funcional
De acuerdo con OHLALÁ, hoy en día, una isla de cocina cumple mucho más que una función práctica para preparar alimentos. Se ha convertido en un espacio versátil donde se puede desayunar, conversar, organizar utensilios o simplemente compartir tiempo con otras personas. Gracias a su distribución, puede adaptarse fácilmente a distintas actividades cotidianas, convirtiéndose en una pieza clave para aprovechar mejor la cocina. Si estás pensando en renovar este espacio, estas ideas pueden ayudarte a crear una cocina más práctica y agradable para el día a día sin perder la practicidad.
Estas alternativas están ganando terreno porque combinan practicidad y diseño, logrando que la cocina se vea más organizada, cómoda y adaptada a las necesidades actuales del hogar.
- 1. Islas multifuncionales. Las islas han pasado de ser un simple elemento decorativo a convertirse en una zona de trabajo completa. Ofrecen espacio para cocinar, almacenar utensilios e incluso compartir comidas rápidas, todo en un mismo lugar.
- 2. Mesas integradas. Muchas cocinas están incorporando mesas que se unen al diseño del mobiliario. Además de aportar comodidad, crean un ambiente más cercano y permiten aprovechar mejor el espacio para reuniones familiares o comidas diarias.
- 3. Penínsulas. Son una excelente alternativa para quienes no tienen suficiente espacio para una isla. Al estar conectadas a una pared o mueble, ayudan a delimitar áreas sin cerrar visualmente la cocina.
- 4. Mesas extensibles o plegables. Esta opción destaca por su versatilidad. Cuando no se utilizan, ocupan poco espacio; cuando se necesitan, ofrecen una superficie amplia para comer, trabajar o preparar alimentos.