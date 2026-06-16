6 ideas de etiquetas para lápices y colores de Stitch

Stitch es uno de los personajes animados más entrañables del cine, que se destaca por su personalidad imparable y su aspecto esponjoso. Por eso, varios niños han decidido usarlo en las etiquetas para lápices y colores.

Si uno de tus sobrinos o hijos adoran a ese personaje, te detallaremos 6 ideas que puedes escoger para etiquetar el material escolar, el cual podrás imprimir sin ningún problema.

¿Qué etiquetas para lápices puedo usar?

Por suerte, ahora es posible encontrar todo tipo de diseños para las etiquetas para lápices y colores. Si no quieres batallar, entonces considera las siguientes 6 ideas de Stitch que puedes aplicar:

“Experimento 626”: Coloca al pequeño animal trepando por la frase.

Minimalista: Realiza la silueta del pequeño animal sobre un fondo blanco.

Hawaii tropical: De fondo coloca varias flores de hibisco, hojas de palma y al frente colocamos al pequeño personaje tocando su característico ukulele.

La versión femenina: Podemos aplicar las técnicas anteriores, pero usando a “Ángel”, quien era la versión femenina del pequeño personaje.

Expresiones divertidas: Imprime la cara del pequeño amigo de Lilo haciendo todo tipo de gestos; puedes replicar la opción con otros personajes de su película.

Estilo Chibi: Es una alternativa que se destaca por usar a los personajes en una versión bebé, mostrando extremidades pequeñas y cabezas grandes.

¿Qué medida son las etiquetas de lápices?

A diferencia de otros stickers, en el caso de las etiquetas para lápices y colores, es importante usar una medida adecuada para poder aplicarlo en nuestros útiles. Para que lo puedas imprimir, se recomienda hacerlo de 5 centímetros de ancho por 1 centímetro de alto.

Para los niños de tu casa, aprovecha la oportunidad para que lo puedas aplicar en sus útiles, usando etiquetas decoradas de Stitch con ideas sencillas. Si deseas imprimirlo desde tu casa, ten tu diseño y usa una impresora de tinta normal sobre el papel adhesivo, el cual te permitirá adherirse con facilidad a los útiles.