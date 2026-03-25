5 ideas para suplir la jabonera del baño y se vea más aesthetic
Con poco dinero podrás cambiar totalmente la visibilidad de tu baño y todos quedarán impresionados.
Cada vez se le está dando más importancia al baño por lo que la decoración y las buenas elecciones son fundamentales. Cada detalle cuenta por lo que tienes que tenerlos en cuenta para obtener un espacio acogedor.
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Para lograr un baño con una estética más aesthetic y sofisticada, la clave está en alejarse de los accesorios de plástico convencionales y optar por materiales naturales o diseños minimalistas.
¿Cómo suplir la jabonera para que se vea aesthetic?
Si quieres cambiar tu jabonera por una más bella pues debes tener en cuenta estas ideas:
Bandejas de piedra natural o mármol: Utilizar una pequeña bandeja de piedra (como el mármol de Carrara o granito) eleva instantáneamente el diseño del lavabo. Aportan una textura orgánica y una sensación de lujo.
Soportes de madera o bambú: Las jaboneras de listones de madera o bambú son ideales para un estilo spa o minimalista japonés. Son funcionales porque permiten que el agua drene, manteniendo el jabón seco y el espacio visualmente cálido.
Platos de cerámica artesanal: Opta por piezas con formas irregulares o acabados mate. Un pequeño pedestal de cerámica puede servir para realzar el atractivo visual de la barra de jabón, dándole un aire de pieza decorativa única.
Dispensadores de vidrio ámbar o esmerilado: Si prefieres el jabón líquido, sustituye los envases originales del supermercado por frascos de vidrio con dosificadores metálicos (negro mate o dorado). Agruparlos en una bandeja pequeña crea un conjunto ordenado y elegante.
Bandejas de cemento pulido o microcemento: Para un look más industrial o moderno, los accesorios de cemento son tendencia. Tienen una estética sobria y minimalista que combina muy bien con plantas pequeñas o elementos de metal.
Sin dudas, estas son grandes ideas que puedes llevar a cabo con poco dinero y con un resultado increíble. Anímate a hacer un cambio para lograr una vista más aesthetic para este espacio personal e íntimo.