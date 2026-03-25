5 ideas para suplir la jabonera del baño y se vea más aesthetic

Cada vez se le está dando más importancia al baño por lo que la decoración y las buenas elecciones son fundamentales. Cada detalle cuenta por lo que tienes que tenerlos en cuenta para obtener un espacio acogedor.

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Para lograr un baño con una estética más aesthetic y sofisticada, la clave está en alejarse de los accesorios de plástico convencionales y optar por materiales naturales o diseños minimalistas.

¿Cómo suplir la jabonera para que se vea aesthetic?

Si quieres cambiar tu jabonera por una más bella pues debes tener en cuenta estas ideas:

Bandejas de piedra natural o mármol: Utilizar una pequeña bandeja de piedra (como el mármol de Carrara o granito) eleva instantáneamente el diseño del lavabo. Aportan una textura orgánica y una sensación de lujo.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Soportes de madera o bambú: Las jaboneras de listones de madera o bambú son ideales para un estilo spa o minimalista japonés. Son funcionales porque permiten que el agua drene, manteniendo el jabón seco y el espacio visualmente cálido.

Platos de cerámica artesanal: Opta por piezas con formas irregulares o acabados mate. Un pequeño pedestal de cerámica puede servir para realzar el atractivo visual de la barra de jabón, dándole un aire de pieza decorativa única.

Tu jabonera será más linda.|Canva

Dispensadores de vidrio ámbar o esmerilado: Si prefieres el jabón líquido, sustituye los envases originales del supermercado por frascos de vidrio con dosificadores metálicos (negro mate o dorado). Agruparlos en una bandeja pequeña crea un conjunto ordenado y elegante.

Bandejas de cemento pulido o microcemento: Para un look más industrial o moderno, los accesorios de cemento son tendencia. Tienen una estética sobria y minimalista que combina muy bien con plantas pequeñas o elementos de metal.

El cemento también es buena opción.|Pinterest

Sin dudas, estas son grandes ideas que puedes llevar a cabo con poco dinero y con un resultado increíble. Anímate a hacer un cambio para lograr una vista más aesthetic para este espacio personal e íntimo.