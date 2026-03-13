4 diseños de uñas almendradas más hermosas para lucir en primavera

El mundo de la manicura es muy amplio por lo que nos podemos encontrar con diversos diseños, pero también las formas de la uña. Una de las más populares son las uñas almendradas ya que son muy versátiles.

Al Extremo | Programa 12 de marzo del 2026

Las uñas almendradas tienen una silueta alargada y afinada en la punta por lo que estiliza visualmente los dedos. Además mantienen un equilibrio entre delicadeza y practicidad.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas almendradas?

El diseño clásico francés

El diseño de uñas francesas es un estilo que no pasa de moda. La punta blanca que por lo general es recta, se va adaptando de manera suave a la silueta curva de la uña por lo que crea un acabado más delicado.

Lo que debes hacer es trabajar la forma almendrada con una lima y aplicar una base en tonos rosados o nude translúcidos. El siguiente paso es dibujar una línea blanca en la punta siguiendo la curva natural de la uña. Puedes jugar con los grosores y colores.

El diseño animal print

Aquí nos encontramos con el animal print que tiene un lugar preferido en el mundo de la manicura. Cuando lo aplicas en uñas almendradas obtienes una apariencia más estilizada.

Se comienza con una base en tonos beige, caramelo o nude. Sobre ella se realizan manchas irregulares en marrón o negro para que se forme un patrón inspirado en el leopardo e incluso cebras. No es necesario que los trazos sean simétricos.

Diseño en polka dots para más diversión

Estos son diseños con lunares que es un estilo muy utilizado esta temporada. Es elegante y divertido ya que se pueden distribuir de manera equilibrada. Juega con los colores para obtener una vibra alegre.

Lo que debes hacer es una base lisa y luego añade pequeños puntos con ayuda de un dotting tool o un pincel fino. En cuanto a los lunares pueden ser negros o colores vibrantes.

Diseño con cristales para llevar las uñas más chic

En este caso no es necesario que cubras la uña con glitter completamente ya que la tendencia apuesta por detalles pequeños como cristales o aplicaciones que se colocan sobre una base nude o translúcida. El resultado es una manicura delicada con mucha personalidad.

Para lograr bien el efecto tienes que preparar una base neutra que por lo general es el tono beige. El siguiente paso es colocar pequeños cristales, piedras o stud con ayuda de un adhesivo.