Las 3 bases de maquillaje que son de larga duración y con un buen acabado

Cuando estamos adquiriendo cosméticos, es usual que busquemos bases de maquillaje de larga duración, alternativas que nos prometan que se van a mantener en su lugar por varias horas y al mismo tiempo nos aseguren tener un buen acabado en el rostro.

Ventaneando | Programa completo 9 de julio de 2026

Es así que te vamos a compartir 3 opciones que puedes seleccionar, las cuales te ayudarán a lucir un aspecto hermoso en el rostro por más tiempo; se convertirán en tu mejor aliado semanal.

¿Cuáles son las mejores bases de maquillaje?

Hay una gran variedad de bases de maquillaje, pero si deseas que se mantenga por más tiempo, puedes optar por conseguir aquellas que se ofrecen como de larga duración. Considera usar las siguientes opciones para tener un buen acabado dependiendo de la piel:

Mate: Ideal para quienes tienen la piel muy grasosa, evitando en exceso el brillo que pueda generar su propia piel.

Luminous: Por otro lado, para quienes tienen una piel muy seca, pueden optar por estas opciones para que tenga un aspecto más fresco.

Con bloqueador solar: Esta es otra gran alternativa que puedes añadir para proteger más tu piel; recuerda que no debes sustituirlo por la aplicación de bloqueador solar.

¿Cómo lograr un buen acabado en tu base?

Aunque las bases de maquillaje de larga duración serán determinantes para tener un buen acabado, también será indispensable que hagamos una correcta preparación de la piel y aplicación, con la finalidad de tener un buen resultado en la piel. Por lo que hay que considerar ciertos consejos: