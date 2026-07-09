¿Qué es la técnica del ‘Boyfriend Blush’ y cómo aplicarla para lograr un aspecto rejuvenecido y fresco?

El mundo del maquillaje ha dejado atrás las estructuras rígidas y los contornos hipermarcados para dar paso a acabados más orgánicos, juveniles y saludables, como la técnica del boyfriend blush.

La última tendencia que domina los buscadores y las redes sociales es el "rubor de novio". Una técnica que busca imitar el sonrojo natural, suave y difuminado que aparece en las mejillas después de hacer ejercicio o pasar un día al aire libre.

A diferencia del clásico rubor aplicado estrictamente en los pómulos, este método ofrece un efecto rejuvenecedor inmediato que aporta frescura a cualquier tipo de rostro.

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¿Qué es y cómo aplicar la técnica del Boyfriend Blush?

Aunque se ha convertido en tendencia recientemente, esta técnica está inspirada en los retratos de la realeza del siglo XIX y, más recientemente, en el icónico look de los príncipes William y Harry a finales de los años 90 tras jugar polo.

El término nació para describir ese aspecto deportista, fresco y ligeramente acalorado. El Boyfriend Blush se enfoca en el centro de las mejillas, distribuyendo el color de una manera más relajada y humana.

Paso a paso para aplicar la técnica del Boyfriend Blush|Pinterest

Elige la textura adecuada

Opta por rubores en crema, líquidos o en barra. Las texturas húmedas se funden mejor con la piel y mantienen el acabado luminoso esencial para esta tendencia.

Ubica la zona de aplicación

Sonríe frente al espejo. Identifica la manzana de tu mejilla, pero en lugar de aplicar el producto en la parte más alta, colócalo ligeramente más abajo, extendiendo el color hacia la línea de la mandíbula en forma de un triángulo invertido muy suave.

Difumina con técnica

Usa tus dedos o una brocha y difumina los bordes hacia afuera, asegurándote de que no queden líneas marcadas. El color debe verse como si saliera desde el interior de tu piel.

La nueva técnica del Boyfriend Blush para poder lucir fresca y relajada|Pinterest

Sella de forma estratégica

Si tienes piel mixta o grasa, aplica un toque mínimo de polvo traslúcido únicamente en la zona T. Deja las mejillas con su brillo natural para no perder el efecto fresco.

