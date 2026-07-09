Cómo hacer galletas de Paw Patrol: perfectas para sorprender en fiestas infantiles
Es una receta fácil de hacer y que no es necesario ser un experto en repostería.
Los cumpleaños infantiles son más complejos de organizar, teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta varios aspectos a la hora de armarlo, como es el hecho de elegir la decoración adecuada, el menú que vamos a preparar y el pastel, que no puede faltar en ninguna fiesta. En el último tiempo se ha puesto de moda las fiestas con temática de Paw Patrol, y es que esta patrulla canina ha logrado ganarse el cariño de los más pequeños y te compartiremos cómo decorar unas galletas.
A la hora de preparar el menú para los cumpleaños infantiles, no solo hay que pensar en el pastel, sino que también en otras preparaciones dulces, como es el caso de las galletas, las cuales les encanta no solo a los más pequeños sin a los grandes. Además, tienen la particularidad que pueden hacerse de diversas maneras, en muchos tamaños y de decorarlas como más nos guste y obviamente que la temática de Paw Patrol no pueden faltar.
Samadhi Zendejas confirma romance con Gabito Ballesteros: “No es difícil enamorarse de él”
Para que puedas sorprender a los más pequeños en un cumpleaños infantil, deberías saber que no necesitas ser un experto en repostería para crear unas ricas galletas de Paw Patrol y es que con un poco de mantequilla, betún y colores vibrantes, tendrás unas ricas cookies con las huellas, con huesos, placas o rostros de los personajes.
Ingredientes para las galletas
Para las galletas
- 250 gr de harina de trigo
- 1 huevo125 gr de mantequilla a temperatura ambiente
- 100 gr de azúcar
- 1 cda de esencia de vainilla
- 1 cda de polvo para hornear
- Una pizca de sal
Para decorar:
- 2 claras de huevo pasteurizados o merengue en polvo preparado
- 250 gr de azúcar glas
- Colorantes vegetales rojo, azul, amarillo, café, rosa, negro y blanco
- Cortadores con forma de hueso, huella o círculo
@lolitas_cookies Galletitas paw patrol 🐾💙 #galletas #galletasdecoradas #galletaspersonalizadas #galletasglaseadas #galletasdecoradasmexico #cookies #decoratedcookies #coolcookies #cookiesoftiktok #fyp #parati #naranjosveracruz #galletitas #galletasmantequilla #pawpatrol #pawpatrolcookies #pawpatrolparty #pawpatrolpartyideas #galletaspawpatrol #happybirthday #birthdaycookies #lolitascookies ♬ Say So - Doja Cat
Cómo hacer unas galletas de Paw Patrol
- Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa
- Agregar el huevo y la esencia de vainilla
- Incorporar poco a poco la harina, el polvo para hornear y la sal hasta formar una masa uniforme
- Envolver la masa en plástico y refrigerar durante 30 minutos
- Extender la masa sobre una superficie enharinada hasta lograr un grosor de medio centímetro
- Cortar las galletas con los moldes elegidos y colocarlas en la bandeja
- Hornear a 180°C durante 10 a 12 minutos
- Dejar enfriar antes de decorar
- Preparar el glaseado mezclando el azúcar glas con las claras hasta obtener una consistencia firme
- Dividir la mezcla en varios recipientes y agregar los colorantes para representar a los personajes