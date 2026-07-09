Cómo hacer galletas de Paw Patrol: perfectas para sorprender en fiestas infantiles

Los cumpleaños infantiles son más complejos de organizar, teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta varios aspectos a la hora de armarlo, como es el hecho de elegir la decoración adecuada, el menú que vamos a preparar y el pastel, que no puede faltar en ninguna fiesta. En el último tiempo se ha puesto de moda las fiestas con temática de Paw Patrol, y es que esta patrulla canina ha logrado ganarse el cariño de los más pequeños y te compartiremos cómo decorar unas galletas.

A la hora de preparar el menú para los cumpleaños infantiles, no solo hay que pensar en el pastel, sino que también en otras preparaciones dulces, como es el caso de las galletas, las cuales les encanta no solo a los más pequeños sin a los grandes. Además, tienen la particularidad que pueden hacerse de diversas maneras, en muchos tamaños y de decorarlas como más nos guste y obviamente que la temática de Paw Patrol no pueden faltar.

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Para que puedas sorprender a los más pequeños en un cumpleaños infantil, deberías saber que no necesitas ser un experto en repostería para crear unas ricas galletas de Paw Patrol y es que con un poco de mantequilla, betún y colores vibrantes, tendrás unas ricas cookies con las huellas, con huesos, placas o rostros de los personajes.

Ingredientes para las galletas

Para las galletas



250 gr de harina de trigo

1 huevo125 gr de mantequilla a temperatura ambiente

100 gr de azúcar

1 cda de esencia de vainilla

1 cda de polvo para hornear

Una pizca de sal

Para decorar:



2 claras de huevo pasteurizados o merengue en polvo preparado

250 gr de azúcar glas

Colorantes vegetales rojo, azul, amarillo, café, rosa, negro y blanco

Cortadores con forma de hueso, huella o círculo

Cómo hacer unas galletas de Paw Patrol