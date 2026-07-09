¿Qué es el ‘Slugging’ facial y por qué deberías evitarlo por completo durante los meses de calor?

El slugging facial es una técnica de belleza coreana que consiste en aplicar una capa gruesa de ungüento oclusivo, generalmente a base de vaselina pura o petrolato, como último paso de rutina de noche para sellar la hidratación.

Este método suele ser una especie de "salvavidas" para las pieles que son extremadamente secas, aunque funciona mucho mejor durante el invierno y hay fuertes razones dermatológicas por las que debería suspenderse por completo durante todo el verano 2026.

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Los riesgos de hacer slugging facial durante el verano

Efecto termorregulador bloqueado

La piel necesita sudar para regular su temperatura. Al cubrirla con un oclusivo pesado en noches calurosas, el sudor queda atrapado debajo de la vaselina, lo que irrita las glándulas sudoríparas y provoca miliaria o pequeños granitos por la retención de sudor.

Evita usar la técnica de hidratación extrema durante el verano 2026|Pexels: cottonbro studio

Proliferación de la bacteria del acné

El ambiente sellado, húmedo y cálido que genera el slugging es el ecosistema perfecto para que la bacteria Cutibacterium acnes se multiplique. Esto transforma una rutina de hidratación en un brote seguro de puntos negros y pústulas.

Atrapamiento de células muertas y sebo

Durante el verano, la producción de sebo aumenta de forma natural. El slugging facial impide que la piel descame sus células muertas de manera eficiente, mezclándolas con el exceso de grasa y taponando los poros inmediatamente.

¿Qué método sí se puede usar para hidratar la piel en verano?

Si tu piel está deshidratada por el uso de aire acondicionado o la exposición al sol veraniego, reemplaza el slugging por estas opciones:

Durante el verano, debes usar otras técnicas de skincare para cuidar tu piel|Pexels: SHVETS production

Sustituye la vaselina con geles a base de agua. Busca texturas estivales ligeras que contengan ácido hialurónico o glocerina, para hidratar sin dejar residuos grasos ni oncluir los poros.

Implementa el uso de ceramidas fluidas. Las lociones ligeras con ceramidas reparan la barrera cutánea dañada por el sol sin necesidad de texturas pesadas.

Aplica brumas faciales con centella asiática. Son ideales para calmar la rojez e hidratar la piel a lo largo del día sin alterar la producción natural de sebo.

