Ideas y tips de impermeables D.I.Y. que peudes hacer rápido si saldrás a la calle a ver el partido de México vs. Ecuador del Mundial 2026

Estamos por vivir el partido más esperado de la Selección de México dentro de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ (al menos por ahora), por lo que gran parte de la gente querrá salir y reunirse para ser testigos de lo que podría ser historia porque "¿Y si sí?".

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Si eres de las personas que irá al Ángel de la Independencia o quieres ir a otro punto de la ciudad donde se reunirá más gente, te compartiremos algunas recomendaciones para que no la pases mal con estos climas que se han hecho presentes en el valle de México.

Tips e ideas para hacer impermeables y evitar las lluvias

Como probablemente habrás notado, el clima y sobre todo la lluvia no han cedido en las últimas semanas en la Ciudad de México, por lo que si piensas salir, te dejaremos algunas recomendaciones de adaptaciones a tu outfit que puedes hacer para evitar mojarte.

Elección de outfit con tela para lluvia

Sí, sabemos que lo importante es lucir el jersey de México o colores alusivos a nuestra bandera, aunque también podrías complementar con prendas que se adapten al clima, sobre todo como lo es la tela con nailon revestido de poliuretano o telas “antifluido”, mismas que cada vez son más comunes.

Impermeables D.I.Y.

Hay alternativas que pueden llevar un poco más de elaboración pero que podrían ser más eficaces, tal como los impermeables hechos con cortinas para baño, donde si sigues los trazos de ropa, podrías conseguir uno lindo y duradero.

@parationline #DIY ¡Hacé tu propio PILOTO TRANSPORTABLE para ganarle al mal clima 💪! Sigue la lluvia y no hay paraguas que aguante para proteger nuestro look 😅. Por eso, hoy te compartimos esta idea de @bren.diusa ♬ sonido original - Para Ti

Capa de plástico, si alguna vez forraste cuadernos, conoces este plástico que logra ser flexible y que por lo general se vende por grandes medidas, así podrías hacer una “capa” o darle forma para que puedas cubrir tu pecho y espalda.