Así identificarás los tipos de ojeras que tienes y cómo tratarlas

La mayoría de las veces olvidamos que hay diversos tipos de ojeras; aunque visualmente parezca ser lo mismo, cada una se destaca por tener una causa diferente, por lo que en el futuro nos puede ayudar a seleccionar productos que tengan un mejor desempeño sobre nuestra mirada.

Para facilitarte la situación, te vamos a explicar qué tipos hay, cómo identificarlas y tratarlas, así que no pierdas ningún detalle para que sepas toda la información al respecto.

¿Cómo puedo saber qué tipo de ojeras tengo?

Evelyn Cornejo, quien es una ingeniera química certificada en formulaciones cosméticas, explica que existen 3 tipos de ojeras, donde cada una tiene causas diferentes en su aparición; sus características físicas pueden ayudarnos a identificar cuál tenemos. Deja la siguiente explicación sobre el tema:

Pigmentadas : Se destacan por generar un color marrón o café en el párpado inferior, lo que es generado por el exceso de pigmento, el cual se relaciona con la genética, daño solar o irritación. Por lo que recomienda productos con niacinamida, vitamina C o retinoides.

: Se destacan por generar un color marrón o café en el párpado inferior, lo que es generado por el exceso de pigmento, el cual se relaciona con la genética, daño solar o irritación. Por lo que recomienda productos con niacinamida, vitamina C o retinoides. Vasculares : Tienen un color azulado o morado, que se genera porque la piel es muy delgada, por genética, envejecimiento o por baja circulación de sangre (falta de sueño, alergia o deshidratación). Deben buscar opciones con retinoides o cafeína.

: Tienen un color azulado o morado, que se genera porque la piel es muy delgada, por genética, envejecimiento o por baja circulación de sangre (falta de sueño, alergia o deshidratación). Deben buscar opciones con retinoides o cafeína. Estructurales: Se puede deber a la pérdida de estructura o grasa, generando sombras, por lo que el uso de crema no es la mejor opción.

La misma ingeniera explica que, cuando las identificamos como genéticas, que lo puedes corroborar con familiares cercanos a ti, será más complejo tratarlas con un contorno o crema, ya que tendrás una mayor predisposición a su reaparición.

¿Qué hacer para eliminar las ojeras?

Además de aplicar el contorno ideal para los tipos de ojeras que tengas, es importante que sepas su causa para cambiar algunos hábitos y puedas tratarlas. Por ejemplo, si tienes las pigmentadas, pero es por daño solar, lo mejor será empezar a aplicar bloqueador solar y lentes de sol, evitando que puedan aumentar el daño en la piel.

Mientras que si son vasculares por falta de circulación de sangre, deberás mejorar tu descanso, tratar la alergia y mejorar tu hidratación, pero será fundamental que identifiques qué lo genera.