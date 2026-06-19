¿María no va a regresar a MasterChef 24/7? Esta es la inquietante teoría que tienen los cocineros

La semana 5 de MasterChef 24/7 se está viviendo al límite y los participantes han pasado de la victoria a la derrota en un minuto. Es el caso de María, quien a pesar de que se coronó como una de las mejores en la prueba por la capitanía, no tuvo una buena experiencia trabajando en equipo y sus compañeros no solo fracasaron en la cocina, sino que terminaron a los gritos y dejaron en evidencia su mala organización.

Tras este incidente, la cocinera comenzó a presentar malestares, aparentemente por toda la presión a la que su cuerpo estuvo sometido. Y aunque sus amigos trataron de hablar con ella para tranquilizarla, prefirió pedirle ayuda al cuerpo médico y, desde entonces, no la han vuelto a ver, por lo que tienen sospechas de que María podría estar por abandonar la competencia, lo que explicaría su ausencia en las clases y retos.

Los participantes de MasterChef 24/7 están muy preocupados por María y debante sobre su futuro

Luego de que la participante otra vez no pasó la noche en los dormitorios y no han tenido novedades acerca de su estado de salud, los cocineros de MasterChef 24/7 se alarmaron al darse cuenta de que las cosas de María supuestamente ya no están en su lugar. Y durante una charla en el comedor, Ramahá, Emmanuel e Ixdit hablaron de lo mucho que les inquietaba no ver las maletas de la cocinera, ya que esto les hace pensar que puede salir antes de tiempo.

Esto no pasó inadvertido para el resto de los "Yucahuaches" y las "Guapas de barrio", los grupos con los que se ha hecho más cercana en la cocina más famosa de México. De modo que mientras estaban en la terraza, Flor, Camila y Antrax también mencionaron que ya no han visto las pertenencias de María y creen que esto podría ser una señal de que no piensa regresar.

¿Qué le pasó a María de MasterChef 24/7?

La crisis de María explotó a raíz de la prueba por equipos en MasterChef 24/7, en donde ella fungió como capitan. Esto ya que a pesar de que llegó con todo el ánimo de ganar, las cosas se le salieron de las manos cuando Ramahá y Carmen empezaron a pelear por las tareas asignadas.

@masterchefmx "Todos tenían sus tareas" 😠 María habla sobre lo mal que trabajó su equipo 🤨 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Este conflicto no se terminó ahí, sino que incluso se reprocharon sus actitudes en vivo y dejaron ver la mala gestión que María tuvo como líder. En consecuencia, su equipo fue el que menos votos obtuvo y hasta los chefs los regañaron. Mientras que en cuanto a su estado de salud, hasta el momento se desconocen los detalles y será en la gala de salvación este viernes 19 de junio en MasterChef 24/7 que se tengan novedades.