4 EXÓTICAS recetas de tacos con tortillas de harina que seguro conquistarían a los Chefs de MasterChef 24/7

A lo largo de esta semana, los tacos con tortillas de harina se convirtieron en uno de los protagonistas de MasterChef 24/7: primero, el Chef Diego Niño le enseñó a los competidores cómo prepararlos desde cero y después uno de los retos en la Cocina Oculta estuvo relacionado con esta receta.

Gracias a que las tortillas de harina se llevan bien con toda clase de proteínas, salsitas y dips, es posible hacer cientos de combinaciones para sorprender a tu familia en tu mesa... ¿qué tal si pruebas estas 4 recetas exóticas recomendadas por la IA y que seguramente conquistarían a los exigentes Chefs del reality?

¿Qué recetas exóticas de tacos con tortillas de harina puedes hacer para darles un toque MasterChef 24/7?

Al preguntarle a la herramienta de Google Gemini sobre opciones diferentes para preparar tacos, la IA nos recomendó estas 4 recetas disruptivas y gourmet que tienen de todo: ¡desde pato confitado y pulpo hasta vegetarianos!

Mar y Tierra asiático-mexicano

La base: Una tortilla de harina untada con una capa ligera de mayonesa de chipotle y ajo negro.

Una tortilla de harina untada con una capa ligera de mayonesa de chipotle y ajo negro. El relleno: Pork belly (panza de cerdo) de cocción lenta glaseado en salsa de tamarindo y chipotle acompañado de camarones roca (capeados) crujientes.

Pork belly (panza de cerdo) de cocción lenta glaseado en salsa de tamarindo y chipotle acompañado de camarones roca (capeados) crujientes. El toque exótico: Para acompañar estos tacos se recomienda una ensaladilla fresca de mango, jícama, cilantro y un toque de chile serrano, con cacahuates tostados triturados como topping.

Rib eye al curry y queso fundido

La base: Una tortilla de harina norteña tradicional, gruesa y con "pecas" doradas.

Una tortilla de harina norteña tradicional, gruesa y con "pecas" doradas. El relleno: Láminas delgadas de Rib Eye de alta calidad salteadas rápidamente sobre una costra de queso provolone o quesillo fundido extendida de manera uniforme y perfecta sobre la tortilla.

Láminas delgadas de Rib Eye de alta calidad salteadas rápidamente sobre una costra de queso provolone o quesillo fundido extendida de manera uniforme y perfecta sobre la tortilla. El toque exótico: Te recomendamos complementar con una salsa de curry verde tailandés; necesitas base de leche de coco, cilantro y chiles verdes. Las hojas de albahaca fresca y cebolla frita crujiente le darán el toque final.

¡La opción vegetariana, pero deli! Hinojo, higos y queso de cabra

La base: Tortilla de harina de trigo integral o con un toque de espinaca si quieres que tu receta sea más fitness.

Tortilla de harina de trigo integral o con un toque de espinaca si quieres que tu receta sea más fitness. El relleno: Bulbo de hinojo braseado y caramelizado con un toque de mezcal, acompañado de higos frescos cortados en cuartos.

Bulbo de hinojo braseado y caramelizado con un toque de mezcal, acompañado de higos frescos cortados en cuartos. El toque exótico: Si quieres que tu taco tenga una explosión de texturas y sabores, puedes ponerle como complemento queso de cabra con ceniza desmoronado, nuez pecana caramelizada y un hilo de miel de agave infusionada con chile de árbol.

Del mar tropical... ¡combina pulpo con tuétano!

La base: Una tortilla de harina sobaquera (delgada y grande) cortada al tamaño de taco de sobremesa.

Una tortilla de harina sobaquera (delgada y grande) cortada al tamaño de taco de sobremesa. El relleno: Pulpo asado al carbón y marinado en ajillo, servido sobre una canoa de tuétano horneado.

Pulpo asado al carbón y marinado en ajillo, servido sobre una canoa de tuétano horneado. El toque exótico: Una rica salsa macha de pistache y arándanos, láminas de aguacate y unas gotas de limón real... ¡deliciosa mezcla de picor y textura!

¿Qué dices, te animas a preparar tus tacos de forma diferente con estas sugerencias? ¡Estamos seguros de que conquistarán hasta los paladares más exigentes!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?