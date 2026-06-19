4 EXÓTICAS recetas de tacos con tortillas de harina que seguro conquistarían a los Chefs de MasterChef 24/7
Los cocineros deben ponerse más creativos con sus comidas si quieren avanzar en la competencia... ¿y si lo intentas tú también?
A lo largo de esta semana, los tacos con tortillas de harina se convirtieron en uno de los protagonistas de MasterChef 24/7: primero, el Chef Diego Niño le enseñó a los competidores cómo prepararlos desde cero y después uno de los retos en la Cocina Oculta estuvo relacionado con esta receta.
Gracias a que las tortillas de harina se llevan bien con toda clase de proteínas, salsitas y dips, es posible hacer cientos de combinaciones para sorprender a tu familia en tu mesa... ¿qué tal si pruebas estas 4 recetas exóticas recomendadas por la IA y que seguramente conquistarían a los exigentes Chefs del reality?
¿Qué recetas exóticas de tacos con tortillas de harina puedes hacer para darles un toque MasterChef 24/7?
Al preguntarle a la herramienta de Google Gemini sobre opciones diferentes para preparar tacos, la IA nos recomendó estas 4 recetas disruptivas y gourmet que tienen de todo: ¡desde pato confitado y pulpo hasta vegetarianos!
Mar y Tierra asiático-mexicano
- La base: Una tortilla de harina untada con una capa ligera de mayonesa de chipotle y ajo negro.
- El relleno: Pork belly (panza de cerdo) de cocción lenta glaseado en salsa de tamarindo y chipotle acompañado de camarones roca (capeados) crujientes.
- El toque exótico: Para acompañar estos tacos se recomienda una ensaladilla fresca de mango, jícama, cilantro y un toque de chile serrano, con cacahuates tostados triturados como topping.
Rib eye al curry y queso fundido
- La base: Una tortilla de harina norteña tradicional, gruesa y con "pecas" doradas.
- El relleno: Láminas delgadas de Rib Eye de alta calidad salteadas rápidamente sobre una costra de queso provolone o quesillo fundido extendida de manera uniforme y perfecta sobre la tortilla.
- El toque exótico: Te recomendamos complementar con una salsa de curry verde tailandés; necesitas base de leche de coco, cilantro y chiles verdes. Las hojas de albahaca fresca y cebolla frita crujiente le darán el toque final.
¡La opción vegetariana, pero deli! Hinojo, higos y queso de cabra
- La base: Tortilla de harina de trigo integral o con un toque de espinaca si quieres que tu receta sea más fitness.
- El relleno: Bulbo de hinojo braseado y caramelizado con un toque de mezcal, acompañado de higos frescos cortados en cuartos.
- El toque exótico: Si quieres que tu taco tenga una explosión de texturas y sabores, puedes ponerle como complemento queso de cabra con ceniza desmoronado, nuez pecana caramelizada y un hilo de miel de agave infusionada con chile de árbol.
Del mar tropical... ¡combina pulpo con tuétano!
- La base: Una tortilla de harina sobaquera (delgada y grande) cortada al tamaño de taco de sobremesa.
- El relleno: Pulpo asado al carbón y marinado en ajillo, servido sobre una canoa de tuétano horneado.
- El toque exótico: Una rica salsa macha de pistache y arándanos, láminas de aguacate y unas gotas de limón real... ¡deliciosa mezcla de picor y textura!
¿Qué dices, te animas a preparar tus tacos de forma diferente con estas sugerencias? ¡Estamos seguros de que conquistarán hasta los paladares más exigentes!
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.