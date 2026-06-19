3 Pueblos Mágicos para celebrar el Día del Padre; están a una hora de CDMX y son hermosos

¿Ya pensaste qué harás con tu familia este tercer fin de semana de junio para celebrar el Día del Padre 2026? Si todavía no sabes pero se te antoja una escapada, a continuación enlistamos algunos Pueblos Mágicos cerca de CDMX que están perfectos para visitar en estos días. Son muy bonitos y ofrecen diversas actividades.

Pueblos Mágicos cerca de CDMX para Día del Padre 2026

|Crédito: Pexels. Fer Valladarez

1. Tepotzotlán, Estado de México

Se encuentra a una hora de la Ciudad de México. Es la sede del Museo Nacional del Virreinato, uno de los más espectaculares del país; tiene una enorme colección de piezas utilitarias, de arte y decorativas que corresponden al periodo colonial, pero también es un museo vivo por el valor cultural del complejo religioso y educativo donde se aloja.

También debes visitar los Arcos del Sitio, un impresionante acueducto del siglo XVIII que se considera el más alto de Latinoamérica.

Aprovecha para almorzar en este Pueblo Mágico una rica barbacoa en familia o unas quesadillas de hongos.

2. Metepec, Estado de México

|Crédito: Wikimedia Commons. Alejandro Linares García

Este Pueblo Mágico a una hora de CDMX es una excelente opción para quienes adoran comprar artesanías o llevarse recuerditos de todo lugar que visitan. Lo típico aquí es el árbol de la vida: se trata de figuras de alfarería con alto grado de detalle que tienen un origen religioso. Se venden piezas en color natural del barro, con acabado policromado o también vidriado.

Aquí también hay buena barbacoa y tamales de charal para probar.

3. Tepoztlán

|Crédito: Pexels. Abraham

Un Pueblo Mágico clásico para visitar en fin de semana y que puede ser ideal para el Día del Padre 2026, por la variedad de experiencias que ofrece. Puede ser un día de caminata y aventura al visitar el Tepozteco, un fin de semana de compras en el centro, un tiempo de relajación en alguno de los muchos hoteles boutique con alberca o una oportunidad para alcanzar el máximo punto de relajación mediante la visita a un spa local o un baño de temazcal.