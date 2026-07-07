5 ideas de manualidades para aprovechar las cajas vacías de medicamentos

Las cajas vacías de medicamentos son un desecho que fácilmente genera mucho espacio en los cajones, por lo que varios optan por desecharlo a la basura rápidamente para deshacerse del residuo; lo que muchos olvidan es que es un material al que podemos sacarle el mejor provecho posible.

Para que puedas usar el material, te detallaremos 5 ideas de manualidades que puedes aprovechar con los residuos, alternativas creativas que te van a sorprender por su aspecto.

¿Cómo usar las cajas vacías de medicamentos?

Las cajas vacías de medicamentos, por su tamaño, parecen ser poca cosa, pero en realidad podemos transformarlas en todo tipo de artículos; solamente hay que aplicar un poco de creatividad. Para que las aproveches, te daremos 5 ideas de manualidades que debes aprovechar:

Regalo de frases motivacionales: Toma una caja y píntala a tu preferencia; en el plástico donde van las pastillas, agrega varios papelitos enrollados pintados de colores; así, al abrirlos, podrán leer tiernas frases.

Caja de regalo para accesorios: En su interior agrega otro cartón del tamaño exacto, añade algodón y el accesorio que quieras guardar; no olvides decorar la parte externa con papel de regalo.

Organizadores de escritorio: Ideal para guardar pequeños elementos en los cajones, evitando que rápidamente puedan revolverse con otros artículos; solamente córtalos a la mitad y asegura la tapa para que los artículos no se salgan por debajo.

Mini archivero: Emplearemos la técnica anterior, ideal para quienes tienen que guardar tickets o documentos pequeños en un solo lugar.

Casa de muñecas pequeña: Ideal si tienes muñecas pequeñas; solamente es cuestión de apilarlas o unirlas hasta formar una casa o un estacionamiento para los pequeños carros de juguete.

¿Cómo desechar correctamente un medicamento caducado?

Es posible que, al hacer un proceso de limpieza en el espacio de medicamentos, te encuentres con productos caducados. Si pensabas desecharlos en el inodoro, no lo hagas; primero lee su etiqueta, ya que en algunos casos te mencionan cuáles sí deben tirarse de esa forma.

La Food and Drug Administration explica que debemos verter los farmacéuticos en tierra dentro de una bolsa, para después poder desecharlo a la basura. En tu tiempo libre, aprovecha las 5 ideas de manualidades que te ofrecimos para que puedas aprovechar las cajas vacías de medicamentos.