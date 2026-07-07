Manualidades de Pac-Man: 3 ideas creativas para hacer tus propios fantasmas con fieltro y goma eva

El mundo nos pide frenar un poco y es que las rutinas diarias nos han inmerso en un modo de vida automático. El estrés forma parte de la vida de la mayoría de las personas motivo por el cual hacer algo por la salud mental se hace sumamente necesario.

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Es aquí en donde entran en juego los deportes, las manualidades y los encuentros sociales, entre muchas otras acciones que nos alejan de esas rutinas y apartan nuestra vista algunos minutos de las pantallas. Sobre las manualidades, se trata de una práctica que alimenta la imaginación, da libertad a nuestra creatividad y permite que grandes y niños compartan momentos de entretenimiento.

Manualidades de Pac-Man

Lo bueno en el mundo de las manualidades es que se puede hacer de todo y con una gran cantidad de materiales. Un ejemplo de esto es la posibilidad de llevar a cabo proyectos relacionados con series televisivas y videojuegos, como es el caso del popular Pac-Man.

En esta oportunidad, la propuesta es poder crear tus propios fantasmas de Pac-Man con fieltro y goma eva. A continuación se ofrecen los detalles sobre cómo puedes confeccionarlos:

Guirnalda gamer de fieltro

Materiales



Fieltro de colores: rojo, rosa, cian, naranja, blanco y azul marino.

Hilo de coser o silicona líquida.

Una cuerda fina o hilo rústico de yute.

Tijeras y marcador para tela.

Paso a paso



El molde: Dibuja la silueta clásica del fantasma en un papel (cuerpo redondeado arriba y tres puntas onduladas abajo) y úsala como plantilla. Corte en masa: Corta dos siluetas de cada color por cada fantasma que quieras en tu guirnalda (así quedará más firme y estético por ambos lados). La mirada: En fieltro blanco, corta círculos pequeños para los ojos y círculos aún más pequeños en azul para las pupilas (¡recuerda orientarlas hacia los lados para darles vida!). Pégalos en la parte frontal. Armado: Coloca la cuerda pasando por el medio de las dos siluetas de fieltro y únelas aplicando un poco de silicona líquida (o una puntada rápida si prefieres coser). Deja unos 10 cm de distancia entre fantasma y fantasma.

Portalápices de escritorio en goma eva

Materiales



Una lata de aluminio limpia y seca (de puré de tomate, arvejas, etc.).

Goma eva de tu color de fantasma favorito y un retazo de goma eva negra para el fondo.

Retazos de goma eva blanca y azul para los ojos.

Silicona caliente o pegamento instantáneo.

Paso a paso



Forrar la base: Corta una tira de goma eva negra del alto y la circunferencia de la lata. Forra el cilindro por completo para simular el "fondo de la pantalla" del juego. El fantasma en relieve: Dibuja y corta la silueta del fantasma en la goma eva de color (rojo, rosa, etc.). Asegúrate de que el tamaño cubra bien el frente de la lata. Detalles flotantes: Arma los ojos con la goma eva blanca y azul y pégalos en la cara del fantasma. Montaje: Pega el fantasma sobre la lata forrada de negro. Si quieres un toque extra retro, puedes cortar pequeños cuadrados de goma eva amarilla para simular los "pac-dots" (las pastillas que come Pac-Man) alrededor de la lata.

¿Cómo hacer llaveros e imanes modo Pac-Man?

Si las dos ideas anteriores no te convencieron o ya las hiciste, una tercera propuesta de manualidad es la creación de llaveros e imanes, combinando fieltro y goma eva. Es por eso que, si te acuerdas cuando Pac-Man se come la pastilla de poder y los fantasmas se vuelven azules y asustados, esta manualidad que se detalla a continuación te será muy entretenida:

Materiales



Goma eva o fieltro azul oscuro (para el cuerpo asustado).

Fieltro o goma eva blanca (para los ojos y la boca en zigzag).

Argollas para llavero o imanes pequeños.

Paso a paso

