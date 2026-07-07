¡Pelea de Lancer y Michelle en MasterChef 24/7 ENCIENDE las redes! Las reacciones más explosivas

Lancer y Michelle, la pareja sensación de MasterChef 24/7, se convirtió en cuestión de minutos en un bombazo viral debido a que protagonizaron su primera pelea luego de la masterclass de este martes impartida por el Chef Diego Niño... ¡al final no cortaron, aunque por momentos pareció que sí lo harían y esto dio lugar a toda clase de reacciones en redes!

¿Cómo reaccionaron los fans de MasterChef 24/7 a la primera pelea de Lancer y Michelle?

Para los fans que no se pierden ni un solo minuto de las transmisiones 24/7 de MasterChef en su edición 2026, no es un secreto que el carácter difícil de Michelle ya le ha ocasionado varios problemas con la mayoría de los cocineros: sólo le faltaba discutir con su novio Lancer y por fin ocurrió este martes... ¡todo porque el cocinero le habló a Ixdit!

Michelle ya le había dicho a Lancer que ni siquiera se acercara a Ixdit porque eso le molestaba mucho, pero durante la clase de wafles ella se acercó al joven para hacerle una pregunta, hubo risas y eso encendió los celos de Mich, quien no dudó en lanzarle un reclamo lleno de ira a su pareja.

El momento, claro, fue publicado en el Instagram oficial de MasterChef 24/7 y dio lugar a un auténtico debate entre los internautas que, entre chismes, críticas y justificaciones, de inmediato tomaron su bando: algunos opinaron que Mich exageró, mientras que otros fans consideraron que Ixdit sí siente algo por Lancer que no debería.

"Ay qué berrinchuda", "Problemas en el paraíso", "O sea, la 'araña' está celosa de la hermosísima Ixdit", "Nada que no arreglen después con besitos", "Se sabía que no iba a funcionar", "Ahora resulta que Lancer no puede reírse con nadie más" y "Tal para cual los 2... ay, la nena pensó que estaba en una relación formal", fueron algunas de las reacciones.

Al final, Lancer y Michelle llegaron a un acuerdo y se reconciliaron en medio de apasionados abrazos y besos: no cortaron, pero la reacción de incomodidad sí quedó en el aire varios minutos por la inesperada molestia de Mich.

"Ya escuchamos la mejor parte, que ella no quiere que le hable a las mujeres", resumió una usuaria de Instagram... ¿crees que Lancer ya haya entendido la lección o muy pronto tendremos una pelea nueva entre esta pareja viral que llenó de amor las paredes de MasterChef 24/7?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?