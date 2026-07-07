Una tarde lluviosa es el escenario perfecto para realizar actividades dentro del hogar que beneficien el aprendizaje y la creatividad de los niños, como lo son estos 4 juegos hechos de cartón inspirados en la serie infantil Bluey, que puedes hacer en casa, al igual que estas 5 bolsas artesanales de mezclilla que se pueden hacer sin máquina de coser.

Los materiales cotidianos, como cajas de cartón, tubos de papel y envases reciclados, pueden transformarse en herramientas de juegos sencillos entre padres e hijos, muchos de ellos realizados con objetos comunes del hogar. Es con estas opciones que se pueden realizar propuestas inspiradas en la caricatura sin la necesidad de comprar juguetes nuevos y caros, por lo que otra de las ideas son estas manualidades de Paw Patrol para hacer cojines de crochet: paso a paso.

Los 4 juegos de cartón inspirados en Bluey

1. Casa de juegos: Para ello se requiere de una caja grande de cartón. Solo hace falta recortar puertas y ventanas, decorar las paredes con crayones o pintura lavable y añadir muebles hechos con cajas pequeñas. En varios episodios de Bluey, la casa familiar funciona como escenario principal para actividades de imaginación entre los personajes.

4 juegos de cartón inspirados en Bluey que puedes hacer en casa para una tarde lluviosa|IA

2. Laberinto para pelotas: Solo necesitas tapas, tubos de cartón y una caja de zapatos. Los niños pueden inclinar la caja para guiar una pelota hasta la meta, igual que en los juegos de habilidad presentes en distintos capítulos de la serie.

3. Escenografía de marionetas: Se requiere una caja de cartón grande. Basta con abrir una ventana en la parte frontal y elaborar personajes inspirados en Bluey, Bingo, Bandit y Chilli mediante cartulina o papel reciclado, así como con calcetines viejos.

4. Tablero de lanzamiento: Se necesitan círculos de diferentes tamaños recortados en una caja de cartón. Cada abertura puede otorgar una cantidad distinta de puntos, mientras los niños lanzan pelotas elaboradas con papel reciclado.