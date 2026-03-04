Las 3 mejores infusiones para dormir y tener un sueño reparador

Muchas personas viven el presente con dificultades a la hora de dormir. En muchos casos se trata de trastornos del sueño que el Instituto Mayo Clinic define como afecciones que cambian la forma de dormir.

Sus expertos señalan que quienes padecen de alguno es posible que no duerman lo suficiente o no se sientan descansados cuando despiertan. En este punto aconsejan la consulta con un médico cuando se trata de un padecimiento frecuente, mientras que entre quienes confían su salud a la naturaleza apuestan por ciertas infusiones que son parte de algunas culturas.

¿Por qué son tan populares las infusiones?

La Inteligencia Artificial (IA) hace referencia al auge de las infusiones y afirma que no es casualidad. “Es una mezcla perfecta entre sabiduría ancestral, ciencia moderna y un estilo de vida que busca ‘bajar un cambio’”, precisa la aplicación Gemini.

#InfusionesSaludables #NutricionistaPerú #VidaSaludable #healthylifestyle ♬ sonido original - Nutri Kathy Alfaro @nutrikathyalfaro Si supieras todo lo que estas infusiones hacen por ti… ¡no dejarías de tomarlas! ✨ Hoy te cuento mis favoritas y por qué las AMO: 🌺 Flor de jamaica: regula la presión y es súper antioxidante. 🌿 Eucalipto: ideal para respirar mejor, despejar y relajar. 🫚 Jengibre: desinflama, mejora la digestión y te da un boost de energía. 🌕 Cúrcuma: antiinflamatorio natural, perfecta para deshinchar y apoyar tu hígado. 🍵 Té verde: acelera el metabolismo y ayuda a quemar grasita. ✨ Canela: regula la glucosa y disminuye antojitos. Son ideales después de comidas pesadas o cuando quieres desinflamar de forma natural. ¿Quieres saber cómo incluirlas en tu plan de forma correcta y segura? Agenda tu consulta aquí 👉 https://bit.ly/informesnutrikathy O escríbeme al 📲 +51 946 437 834 💛 #NutriciónConsciente

Esta IA desarrollada por Google indica que la popularidad de las infusiones se debe a que son naturales y muchas personas tienen dificultades para beber agua sola. Además, su popularidad ha crecido gracias a la difusión de sus propiedades y porque, a diferencia de un café “al paso”, la infusión suele invitar a la pausa.

¿Qué infusiones ayudan a dormir mejor?

Retomando el tema de las dificultades para dormir y complementándolo con la popularidad de las infusiones, Gemini manifiesta que “lograr un descanso profundo es casi un arte, y a veces el cuerpo necesita un pequeño ‘empujón’ natural para entender que el día ya terminó”.

En este punto, la Inteligencia Artificial destaca las 3 mejores infusiones, respaldadas tanto por la tradición como por la ciencia, para que logres ese sueño reparador:

Valeriana - el "sedante" natural: Es probablemente la planta más potente para combatir el insomnio. A diferencia de otras, la valeriana no solo te relaja, sino que ayuda a reducir el tiempo que tardas en quedarte dormido y mejora la calidad del sueño profundo.



Ideal si: Tu mente no para de dar vueltas a las 2 de la mañana.

Nota: Su olor es muy fuerte; puedes mezclarla con un poco de miel o limón.

Pasiflora (flor de la pasión) - Adiós a la ansiedad: La pasiflora actúa sobre el sistema nervioso central, ayudando a calmar la irritabilidad y la ansiedad acumulada durante el día. Es excelente para evitar esos despertares nocturnos constantes.



Ideal si: Sientes tensión muscular o estrés acumulado que no te deja soltar la almohada.

Manzanilla con lavanda - El combo de la calma: Si bien la manzanilla es un clásico suave para la digestión, cuando se combina con lavanda, el efecto es puramente aromaterapéutico y relajante. La lavanda ayuda a bajar el ritmo cardíaco y la presión arterial, preparando el escenario perfecto para el descanso.

