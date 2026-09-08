Cómo limpiar la pantalla de tu sala y eliminar las marcas con solo un ingrediente

El electrodoméstico más utilizado por muchas personas y que no puede faltar dentro del hogar es el televisor, el cual se ubica preferentemente en la sala de estar, living y que es ideal para que toda la familia se entretenga y pueda mirar todo tipo de contenidos. Sin embargo, al igual que otras superficies y dispositivos, está muy expuesto a la acumulación de polvo o grasa en su pantalla, la cual debemos eliminar rápidamente. Por este motivo, es que los expertos compartieron cuál es el único ingrediente que servirá para esto.

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Es sabido que adquirir una pantalla LED, QLEDu OLED no es para nada barato, teniendo en cuenta que son electrodomésticos bastante caeros y es que se caracterizan por tener una gran cantidad de funciones incorporadas y porque cada vez más ofrecen una buena calidad de imagen. Pero, lo complejo pasa por saber mantenerlo limpio, y es que está expuesto a que se ensucie con facilidad.

Por qué se ensucia la pantalla de la sala

La pantalla de la sala de estar se ensucia con facilidad y esto ocurre principalmente por la acumulación de polvo ambiental, la grasa de las huellas dactilares, y el uso de productos de limpieza inadecuados que terminan dañando el panel. A su vez, el gran error pasa por usar productos abrasivos, por lo que los especialistas recomiendan una mejor forma de limpiar el televisor y que tiene que ver con usar solo un ingrediente.

El ingrediente que te ayudará a limpiar la pantalla de la sala

El ingrediente que podrás usar para limpiar la pantalla de la sala es agua destilada y para eso necesitarás también de un paño de microfibra; y en caso de manchas más difíciles, se recomienda mezclar con un poco de vinagre, pero siempre con precaución y en tratar de no causar daños en eldispositivo.

Antes de comenzar con la limpieza del televisor, lo que tendrás que hacer es apagarlo y desenchufarlo, ya que con la pantalla oscura se pueden ver bien las manchas y el polvo. Luego, tendrás que humedecer el paño de microfibra con agua destilada y comenzar a limpiar con movimientos circulares desde el centro a los bordes y en una sola dirección. Esto lo puedes repetir al menos una vez a la semana para dejarlo reluciente.