Conoce cuáles son las 5 ideas para decorar plumones de Mickey Mouse, el personaje que no pasa de moda y que ha conquistado a generaciones enteras. El ratón más famoso del mundo de Disney e ícono por excelencia de la diversión, la alegría y la creatividad.

Personalizar tus plumones y marcadores con el estilo de Mickey no solo te ayudará a identificar tus pertenencias de forma inmediata en el salón de clases o la oficina, sino que transformará tus momentos de dibujo o lettering en una experiencia mucho más divertida. Con materiales muy económicos y un poco de imaginación, tus útiles escolares lucirán espectaculares.

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5 ideas para decorar plumones de Mickey Mouse

El traje clásico

Forra la mitad inferior del cuerpo de tu plumón con cinta washi tape o papel adhesivo de color rojo brillante, y la mitad superior con color negro. Para el toque final, recorta dos pequeños óvalos de foami amarillo o utiliza dos botones reales miniatura y pégalos en la sección roja para simular los icónicos botones de su pantalón.

Toppers tridimensionales

Puedes crear divertidos capuchones superiores recortando la silueta clásica de la cabeza de Mickey Mouse en foami texturizado o diamantado negro. Al reverso de la figura, pega una pequeña tira de foami doblada en forma de anillo para que puedas deslizar y quitar el topper fácilmente de la tapa del plumón.

Diseños de Mickey Mouse para imprimir|Pinteres

Estilo Mickey Retro

Enrrolla un limpiapipas de color blanco o negro firmemente alrededor del agarre del plumón. En el extremo superior, pega una pequeña silueta recortada en cartulina blanca que simule el famoso guante de cuatro dedos de Mickey.

Más ideas para decorar tus plumones de Mickey Mouse

Diseño minimalista con siluetas ocultas

Forra tus plumones con un fondo de color liso pastel. Utilizando un marcador permanente negro de punta ultra fina, dibuja pequeños patrones de tres círculos juntos repartidos de forma simétrica por todo el cuerpo del plumón. Es un diseño limpio y elegante.

Las mejores ideas para decorar tus plumones con diseños de Mickey Mouse|Pinterest

Capuchones colgantes con cuentas

Consigue un cordón de nailon delgado y haz un nudo en el clip de la tapa del plumón. Enhebra tres cuentas acrílicas redondas con los colores oficiales de la franquicia. Remata el colgante pegando un pequeño pompón de tela negro en la punta.

