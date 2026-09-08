Los 3 perfumes árabes que duran todo el día y son tendencia en septiembre 2026

Los 3 perfumes árabes que destacan por su buena duración y se posicionan como una de las tendencias de septiembre de 2026 comparten la intensidad característica de buena parte de la perfumería de Medio Oriente, aunque presentan perfiles olfativos diferentes.

"¡Queremos hacerla explotar!”, Flor Rubio advierte de un grupo que va contra Niurka en La Granja VIP

Sigue vigente la creciente popularidad de la perfumería árabe en los mercados internacionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la duración de un perfume puede variar según factores como la concentración de la fragancia, la formulación, el tipo de piel, la temperatura y la cantidad aplicada.

Los 3 perfumes árabes que son tendencia en septiembre de 2026

9 AM Pour Femme de Afnan Perfumes (2022): esta fragancia femenina presenta una composición fresca y dulce. Sus notas de salida incluyen mandarina, bergamota y toronja. En el corazón aparecen lavanda, flor de azahar, rosa y manzana, mientras que el fondo incorpora almizcle, musgo, cedro y pachulí. La combinación de frutas, flores y maderas da como resultado una propuesta versátil, con una evolución que puede resultar adecuada para diferentes momentos del día. Yara de Lattafa (2020): se ha convertido en uno de los perfumes árabes más populares a nivel internacional. Su perfil se caracteriza por una faceta dulce, cremosa y tropical. Las notas de salida son orquídea, heliotropo y mandarina. En el corazón se encuentran acordes gourmand y frutas tropicales, mientras que las notas de fondo incluyen vainilla, almizcle y sándalo. Su aroma envolvente ha contribuido a convertirlo en una de las fragancias más reconocibles de la firma Lattafa. Edge Intense de Swiss Arabian (2018): esta propuesta pertenece a una casa con una larga trayectoria en la perfumería de Oriente Medio. Swiss Arabian fue fundada en 1974 en los Emiratos Árabes Unidos y se ha especializado en la combinación de tradiciones perfumísticas orientales y occidentales. Edge Intense presenta un perfil intenso y sofisticado, aunque las notas exactas y el año de lanzamiento pueden variar según el mercado y la presentación comercial. Por ello, conviene consultar la información oficial de la botella o del distribuidor autorizado antes de adquirirlo.

¿Por qué los perfumes árabes pueden durar tantas horas sobre la piel?

La duración de una fragancia depende de su fórmula y de las condiciones en las que se utiliza. No existe un número de horas que pueda garantizarse para todas las personas, incluso cuando se trata del mismo perfume.

De acuerdo con organizaciones y profesionales vinculados a la industria, como la Société Française des Parfumeurs, la construcción de una fragancia es un proceso complejo en el que intervienen materias primas de diferente volatilidad. Las notas de fondo, entre ellas ciertos almizcles, resinas, maderas y moléculas aromáticas, suelen permanecer durante más tiempo que las notas de salida más ligeras.

Para aprovechar mejor una fragancia, los expertos suelen recomendar algunas prácticas:



Aplicarla sobre la piel hidratada: una superficie bien hidratada puede favorecer una percepción más prolongada del aroma.

una superficie bien hidratada puede favorecer una percepción más prolongada del aroma. No frotar las muñecas después de aplicarla: este gesto puede alterar la evolución natural de las notas del perfume.

este gesto puede alterar la evolución natural de las notas del perfume. Elegir los puntos de pulso: el cuello y las muñecas son algunas de las zonas tradicionalmente utilizadas para aplicar fragancias.

el cuello y las muñecas son algunas de las zonas tradicionalmente utilizadas para aplicar fragancias. Conservar correctamente el frasco: mantener el perfume alejado de la luz directa, el calor y los cambios bruscos de temperatura puede ayudar a preservar su composición.

La tendencia de los perfumes árabes continúa ganando terreno gracias a la variedad y personalidad de sus propuestas. Pero la experiencia y la duración final siempre dependerán de la piel y de las características particulares de cada composición.