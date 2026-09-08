Cómo hacer una piñata para Halloween y entretener a los niños

Se viene una de las fechas más esperadas por muchos niños y estamos hablando de Halloween, y esto quiere decir que muchos se disfrazarán para salir a pedir dulces por el vecindario, como así también los que decoren las puertas de sus casas, las habitaciones y quieran asustar al resto. Además, se pueden usar no sólo para decorar fiesta de cumpleaños sino para entretener a los niños y en este caso, te vamos a compartir la idea de cómo hacer unas piñatas pequeñas.

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Halloween es una de las fechas más importantes de todas y es que si bien ocurrirá a fines de octubre, hay quienes ya están pensando en esta fecha, para poder decorar el hogar con una temática diferente, y en donde muchos niños se disfrazarán para poder salir a pedir dulces. Además, es la antesala a una fecha clave en México como lo es el Día de Muertos, por lo que te vamos a dejar algunas ideas de manualidades.

Una de las manualidades más frecuentes que nos encontramos en Halloween son las piñatas, las que no sólo se pueden hacer para los cumpleaños infantiles, sino para que se entretengan los niños y que podrán tener la ayuda de los adultos. Además, estas piñatas se harán con cajas recicladas sin la necesidad de gastar tanto dinero y te llevará incluso hasta 15 minutos.

Materiales para la piñata de Halloween

Cajas de galletas o granola

Dos hojas de papel de seda del color deseado

Cinta negra de 12 pulgadas y 5/8 de pulgada de ancho

Cartulina blanca, negra, morada para Drácula o Frankestein, verde para calabaza, roja para Drácula, dorada con purpurina

Archivo circular imprimible gratuito ‘Boo Your Neighbors

Archivo gratuito de descarga de piñatas

Cinta rizada y dulce

Cómo hacer la piñata de Halloween