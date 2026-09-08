Cómo hacer una piñata para Halloween y entretener a los niños
Se acerca esta fecha tan importante, y así podrás comenzar con la decoración.
Se viene una de las fechas más esperadas por muchos niños y estamos hablando de Halloween, y esto quiere decir que muchos se disfrazarán para salir a pedir dulces por el vecindario, como así también los que decoren las puertas de sus casas, las habitaciones y quieran asustar al resto. Además, se pueden usar no sólo para decorar fiesta de cumpleaños sino para entretener a los niños y en este caso, te vamos a compartir la idea de cómo hacer unas piñatas pequeñas.
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Halloween es una de las fechas más importantes de todas y es que si bien ocurrirá a fines de octubre, hay quienes ya están pensando en esta fecha, para poder decorar el hogar con una temática diferente, y en donde muchos niños se disfrazarán para poder salir a pedir dulces. Además, es la antesala a una fecha clave en México como lo es el Día de Muertos, por lo que te vamos a dejar algunas ideas de manualidades.
Una de las manualidades más frecuentes que nos encontramos en Halloween son las piñatas, las que no sólo se pueden hacer para los cumpleaños infantiles, sino para que se entretengan los niños y que podrán tener la ayuda de los adultos. Además, estas piñatas se harán con cajas recicladas sin la necesidad de gastar tanto dinero y te llevará incluso hasta 15 minutos.
Materiales para la piñata de Halloween
- Cajas de galletas o granola
- Dos hojas de papel de seda del color deseado
- Cinta negra de 12 pulgadas y 5/8 de pulgada de ancho
- Cartulina blanca, negra, morada para Drácula o Frankestein, verde para calabaza, roja para Drácula, dorada con purpurina
- Archivo circular imprimible gratuito ‘Boo Your Neighbors
- Archivo gratuito de descarga de piñatas
- Cinta rizada y dulce
Cómo hacer la piñata de Halloween
- Cortar el papel de seda y extender dos hojas de papel de seda una encima de otra y cortar tiras de 5 cm, de ancho y el uso del lado corto o largo dependerá del tamaño de la caja de galletas y una vez terminado, cortar flecos
- Cubrir la parte superior de la caja con un pequeño trozo de papel de seda del mismo color que los flecos y pegarlo con cinta adhesiva
- Envolver la caja con los flecos y elegir qupe lado será la parte trasera comenzando con la parte inferior y pegar los flecos a la parte trasera con cinta adhesiva y envolverlos
- Envolver la caja con capas de flecos hasta cubrirla por completo
- Añadir un asa y pegar la cinta con cinta adhesiva en la parte superior o laterales de la caja
- Añadir la cara, elegir uno de los animalitos del archivo de la mini piñata de Halloween y podrás imprimirla en cartulina blanca o usar tu máquina para recortar las piezas
- Agregar la solapa inferior y la etiqueta, por lo que tendrás que hacer un agujero en una de las solapas del extremo abierto y pasar un trozo de cinta rizada