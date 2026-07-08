Así puedes reemplazar las clásicas ventanas por espacios modernos y llenos de luz

Las clásicas ventanas ya no se conciben únicamente como aberturas hacia el exterior. Hoy, las tendencias en diseño de interiores proponen convertir estos espacios en áreas multifuncionales mediante la incorporación de muebles y elementos decorativos que aprovechan la luz natural y aportan mayor confort.

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Desde barras para desayunar hasta pequeños rincones de lectura, la idea es que cada ventana se convierta en un ambiente con identidad propia. Este enfoque responde a la necesidad de sacar el máximo provecho a las viviendas, especialmente en hogares con superficies reducidas.

Los especialistas en interiorismo destacan que la integración de mobiliario en torno a las ventanas mejora la funcionalidad del espacio y fortalece la conexión entre el interior y el exterior. Esta característica es cada vez más valorada en la arquitectura contemporánea.

Interiorismo: ¿Cómo transformar una ventana en un espacio moderno y funcional?

Las posibilidades dependen del tamaño de la abertura y de la distribución de cada ambiente. Sin embargo, los diseñadores coinciden en que la luz natural debe convertirse en la protagonista del proyecto. Estas son algunas ideas que marcan tendencia:



Barra junto al ventanal: instalar una superficie de madera o piedra frente a una ventana amplia permite crear un rincón para desayunar, trabajar con una computadora o disfrutar de un café con vistas al exterior.

instalar una superficie de madera o piedra frente a una ventana amplia permite crear un rincón para desayunar, trabajar con una computadora o disfrutar de un café con vistas al exterior. Rincón de lectura: una butaca liviana, una mesa auxiliar y una lámpara de apoyo son suficientes para convertir una ventana del dormitorio o la sala en un espacio acogedor.

una butaca liviana, una mesa auxiliar y una lámpara de apoyo son suficientes para convertir una ventana del dormitorio o la sala en un espacio acogedor. Banco integrado bajo la ventana: esta solución suma asientos sin ocupar demasiado espacio y, en muchos casos, incorpora almacenamiento en su parte inferior.

esta solución suma asientos sin ocupar demasiado espacio y, en muchos casos, incorpora almacenamiento en su parte inferior. Área de descanso con textiles: añadir almohadones, mantas y una alfombra pequeña ayuda a delimitar visualmente el espacio y aporta mayor comodidad durante todo el año.

añadir almohadones, mantas y una alfombra pequeña ayuda a delimitar visualmente el espacio y aporta mayor comodidad durante todo el año. Espacio para plantas: aprovechar la entrada de luz natural para crear un pequeño jardín interior con macetas de diferentes alturas aporta frescura y un efecto decorativo muy actual.

Los expertos recomiendan utilizar materiales naturales como la madera, el lino y las fibras vegetales para reforzar la sensación de calidez y mantener una estética atemporal.

¿Por qué esta tendencia es una de las favoritas del diseño de interiores?

La American Society of Interior Designers (ASID) señala que el interiorismo contemporáneo prioriza espacios flexibles que respondan a distintas necesidades sin perder armonía visual. En ese contexto, las ventanas dejan de ser un elemento pasivo para convertirse en áreas que enriquecen la experiencia cotidiana.

Entre sus principales beneficios destacan:



Aprovechamiento del espacio: permite utilizar zonas que habitualmente permanecían vacías.

permite utilizar zonas que habitualmente permanecían vacías. Mayor entrada de luz natural: al diseñar áreas de uso cerca de las ventanas, se reduce la necesidad de iluminación artificial durante el día.

al diseñar áreas de uso cerca de las ventanas, se reduce la necesidad de iluminación artificial durante el día. Sensación de amplitud: los ambientes resultan más abiertos y conectados con el exterior.

los ambientes resultan más abiertos y conectados con el exterior. Versatilidad: la propuesta puede adaptarse a salas, dormitorios, cocinas e incluso estudios.

la propuesta puede adaptarse a salas, dormitorios, cocinas e incluso estudios. Mayor confort: la incorporación de textiles, muebles ligeros y materiales cálidos transforma la ventana en un lugar agradable para permanecer.

Los especialistas en diseño de interiores coinciden en que el hogar actual debe ofrecer soluciones inteligentes sin sacrificar estética. Convertir una ventana en un espacio funcional no solo optimiza los metros cuadrados disponibles, sino que también revaloriza la vivienda al crear rincones luminosos, acogedores y completamente integrados con el estilo de la decoración.