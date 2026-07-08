¿Con ganas de tamales para un día lluvioso? Aquí tienes la receta de la Chef Zahie Téllez para hacer el platillo a nivel MasterChef 24/7

Las lluvias en esta época del año hacen que a más de uno se nos antoje comer unos deliciosos tamales en hoja de plátano, por lo que en esta ocasión, te compartimos la receta de la mismísima Chef Zahie Téllez para preparar el platillo a nivel MasterChef 24/7.

La receta COMPLETA para hacer tamales en hoja de plátano

Ingredientes:

* Hojas de plátano para tamal, previamente asadas

* 1 kg de masa para tortillas

* 350 g de manteca de cerdo

* 1 cucharada de polvo para hornear

* Sal al gusto

* 1 pollo entero

* 1 zanahoria

* 1 cebolla

* 2 dientes de ajo

* Hojas de laurel

* 3 jitomates

* 2 chiles frescos

* 1⁄2 cebolla

* 2 dientes de ajo

* Orégano al gusto

Preparación:

1) Coloca el pollo en una olla con suficiente agua, sal, ajo, cebolla, zanahoria y hojas de laurel. Cocina a fuego medio durante 45 minutos o hasta que esté completamente cocido

2) Retira el pollo del caldo, deja enfriar y desmenuza. Reserva el caldo para la masa

3) Tatema los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles hasta que estén bien cocidos. Licúa o molcajetea los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea. Sazona con orégano y sal al gusto

4) Acrema la manteca de cerdo hasta que aumente ligeramente su volumen. Incorpora la masa poco a poco y mezcla hasta integrar

5) Agrega la sal, el polvo para hornear y suficiente caldo de pollo para obtener una masa suave y untuosa

6) Coloca una porción de masa sobre cada hoja de plátano. Añade pollo desmenuzado y una cucharada de salsa

7) Dobla los tamales y acomódalos en una vaporera

8) Cocina al vapor durante aproximadamente 1 hora o hasta que la masa esté firme y se desprenda fácilmente de la hoja

En dado caso que también tengas interés por conocer la receta para preparar unas exquisitas crepas, la puedes encontrar en el siguiente enlace.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche es martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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