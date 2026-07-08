3 ideas para que el pasillo estrecho parezca más amplio y luminoso

El pasillo es uno de los lugares más importantes que tiene una casa, teniendo en cuenta que son zonas que sirven para conectar todos los ambientes y que por lo general, no se le presta demasiada atención y en muchas ocasiones puede parecer oscuro, frío y que no será para nada estético. Es por este motivo que los especialistas en decoración de interiores compartieron tres ideas sencillas para que el pasillo se vea mucho más elegante, luminoso y más amplio.

Por lo general, los pasillos son lugares angostos, estrechos y que no da lugar para que lo podamos decorar a nuestra manera, por lo que muchas personas deciden dejarlo tal como está, por lo que lo consideran una zona de paso y de conexión entre los distintos espacios dentro del hogar. Más allá de que se considere un lugar de paso, alberga un enorme potencial que no ha sido explotado y que debe aprovecharse.

Lo que coinciden los especialistas en decoración de interiores es que decorar el pasillo debe decorarse y darle un estilo diferente porque las ventajas que tiene es que podremos ganar espacio de almacenamiento, potenciará la luminosidad, elimina el efecto túnel que tiene y mejora el bienestar emocional de quienes habitan el hogar. Por eso, hay tres ideas sencillas para que le puedas dar un toque más estético y que incluso se vea más amplio.

3 ideas para decorar el pasillo del hogar para que se vea más amplio