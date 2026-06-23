Insomnio y estrés: Cómo tomar la infusión de lavanda y ashwagandha para dormir mejor

El estrés está presente en la gran mayoría de las personas en la actualidad y, en muchos casos, dificultad el buen descanso. Son las rutinas laborales y las pantallas los principales motivos por los cuales conciliar el sueño se torna complicado para muchas personas.

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Es en este punto que las consultas a los especialistas de la salud se han multiplicado y lo mismo sucede con quienes buscan alternativas naturales y desprendidas de la medicina tradicional para encontrar una solución. Al respecto, la infusión de lavanda y ashwagandha es una de las más empleadas por quienes buscan combatir al estrés y al insomnio.

Beneficios de la lavanda y la ashwagandha

En primero lugar hay que saber que la lavanda es una de las hierbas aromáticas más conocidas a nivel mundial y que es destacada por tener diferentes compuestos químicos que mejoran el estado de ánimo, la ansiedad y la depresión, además de ofrecer propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, según datos difundidos por Cleveland Clinic.

#plantasrelajantes #pasiflora #lavanda #ansioliticonatural ♬ sonido original - Planta tu Salud @plantatusalud 👉Aprende a utilizar y cultivar la lavanda…TOCA AQUÍ Si no sabes qué planta medicinal elegir para empezar con tu cultivo... 🌿 ¡Hoy te traigo la solución! 🌿 💜 ¡La lavanda! 💜 Creo que hoy nos vamos a inflar a comentar usos, anécdotas y demás en los comentarios sobre esta planta. 📚 ¡Estoy deseando leerte! 🌱 Bueno, te digo que es una muy buena planta para iniciarte en el cultivo, porque es muy simple de cuidar y muy satisfactoria de cosechar. 💧 Como consejo de cultivo te puedo decir, que no te pases con el agua, no la encharques y le des una buena dosis de sol. ☀️ Teniendo esto en cuenta verás que crece fácilmente.👌🏼 🛏️Y sobre usos, te aconsejo algo muy fácil y práctico. ¡ECHA UN OJO AL VIDEO PARA ENTENDERLO! Y no te olvides de seguirme Aprovecha sus propiedades: 🟣 Espasmolíticas 🟣 Ansiolíticas 🟣 Sedantes: Modus operandi: Corta y seca sus flores y prepara una infusión como te muestro en el video. Y si quieres ir más allá puedes: -Hacer saquitos con ella para ponerte debajo de la almohada -Saquitos como ambientador para el armario, -Baños relajantes dignos de una reina 👑 -Hacer regalos de cualquiera de estas ideas a tus amigos y conocidos. 🎁 ¡Será un regalo súper original! ➡️ Ahora te toca a ti, cuéntame sobre la lavanda, ¿para qué la utilizas? ¿la cultivas? ¿forma parte de tu día a día? ¿funciona como remedio medicinal? Te leo 📍P.D: Si te gustaría aprender más usos de plantas medicinales están abiertas las inscripciones gratuitas de la ⏩ “Semana Planta tu Salud”⏪ , el evento online gratuito 🆓 de Planta tu Salud que será del 4 al 10 de mayo. ➡️ Aquí tienes el enlace de registro gratuito: https://plantatusalud.com/semana-planta-tu-salud/?utm_source=tiktok&utm_medium=organico&utm_campaign=t_prim #plantasmedicinales

En cuanto a la ashwagandha, los Institutos Nacionales de Salud (Estados Unidos) informa que se trata de una planta utilizada en la medicina tradicional ayurvédica y en la unani. En este punto, precisa que suele recomendarse para mejorar el sueño, el estrés y la ansiedad, así como la función cognitiva.

¿Cómo tomar la infusión de lavanda y ashwagandha?

Ante lo señalado anteriormente, la combinación de la lavanda y la ashwagandha en una infusión es considerada como una excelente estrategia natural para combatir el estrés y el insomnio. Por lo tanto, a continuación se detalla cómo hacer para obtener los máximos beneficios de estas especies sin quemar sus compuestos:



Preparar las dosis: Usa 1 cucharadita de raíz de ashwagandha en polvo (o troceada) y 1 cucharadita de flores de lavanda secas de grado alimentario por cada taza de agua. Decocción de la ashwagandha: Al ser una raíz dura, la ashwagandha necesita calor directo. Coloca la raíz en agua fría, llévala a ebullición y déjala hervir a fuego lento durante 5 a 7 minutos. Infusión de la lavanda: Retira el cazo del fuego. Añade las flores de lavanda en este momento. Tapa la taza o el cazo inmediatamente para que los aceites esenciales de la lavanda no se evaporen con el vapor. Deja reposar por 5 minutos. Colar y servir: Si el sabor terroso es muy fuerte, puedes añadir un toque de miel o unas gotas de limón, que combinan muy bien con el perfil floral de la lavanda.

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