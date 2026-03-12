Así puedes hacer una lámpara de mesa con materiales reciclados

El reciclaje se ha convertido en un modo de vida para muchas personas, o al menos un cable a tierra. Es que el reciclado y la reutilización de objetos que por lo general terminan en la basura permiten despertar la imaginación y apostar por la creatividad al transformarlos.

Mientras muchos creadores de contenido se han abocado a difundir ideas para la reutilización de elementos abandonados, la Inteligencia Artificial (IA) se presenta como una de las fuentes más consultadas sobre estas iniciativas.

¿Por qué es mejor reciclar?

“Reciclar es una de las acciones más directas y efectivas para reducir el impacto ambiental, ya que permite transformar residuos en materia prima nueva, evitando la extracción desmedida de recursos naturales”, afirma Gemini, IA diseñada por la compañía Google.

Esta tecnología remarca que esta práctica ayuda a prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios y disminuye la contaminación del suelo y los océanos, protegiendo así la biodiversidad y los ecosistemas locales, además de beneficiar tanto a la economía del hogar como a la salud mental.

¿Cómo hacer una lámpara con materiales reciclados?

Es en este marco que Gemini invita a crear una lámpara de mesa con materiales reciclados ya que “es una excelente forma de unir la funcionalidad con la estética personalizada”. Esta Inteligencia Artificial ofrece tres opciones con estilos diferentes para que elijas la que mejor se adapte a tu espacio:

Lámpara de botella de vidrio (estilo minimalista): Ideal para quienes buscan algo elegante y sencillo.



Materiales: Una botella de vidrio vacía (de vino o licor), un kit de instalación eléctrica para lámparas, un taladro con broca para vidrio y una pantalla.

Perforación: Con mucho cuidado y usando agua para refrigerar la broca, haz un agujero cerca de la base de la botella para pasar el cable. Instalación: Introduce el cable por el agujero y sácalo por la boca de la botella. Conecta el portalámparas en la parte superior. Acabado: Puedes dejar el vidrio transparente, pintarlo por dentro con un poco de pintura acrílica o llenarlo con piedras pequeñas o arena para darle estabilidad.

Lámpara de cuerdas o hilo (estilo bohemio): Esta opción genera sombras muy interesantes en las paredes.



Materiales: Un globo, hilo de algodón o lana, pegamento blanco (cola vinílica) y una base de madera pequeña. Molde: Infla el globo al tamaño que desees la pantalla. Enredado: Mezcla el pegamento con un poco de agua. Pasa el hilo por la mezcla y ve envolviendo el globo de forma aleatoria, dejando un espacio libre en la base para el foco. Secado: Deja secar 24 horas hasta que el hilo esté rígido. Pincha el globo y retíralo. Montaje: Fija el portalámparas a la base de madera y coloca la esfera de hilo encima.

Lámpara de latas de conserva (estilo industrial): Perfecta para un escritorio o una mesa de noche con carácter.



Materiales: Una lata grande de conservas limpia, un clavo, un martillo y pintura en aerosol.