Los mejores días para sembrar árboles y que estallen de frutos en julio

El verano es una de las mejores estaciones para poder renovar el jardín y es que hay personas que llevarán adelante un cambio en las plantas, como así también sembrar nuevas especies y sin dudas que los árboles no pueden faltar, pero para eso debemos tener en cuenta algunos aspectos que son fundamentales. Hay quienes se fijan en el Calendario Lunar y si buscas tener árboles frutales que te permitirán estallar de frutos y que tienes que hacer durante estos días de julio.

Noticias Estado De México del 10 de julio 2026

Entre las características que debemos mencionar de los árboles frutales es que son plantas perennes que producen frutos para el consumo humano; y que la gran mayoría de ellos son injertados y que son muy elegidos para tener el jardín porque nos proporcionarán de frutales de todo tipo, para poder cosecharlos de manera natural y sin la necesidad de gastar mucho dinero. Pero, hay que saber cuándo los debemos sembrar, regarlos, fertilizarlos o cosecharlos.

Por qué es importante el Calendario Lunar en la jardinería

Si tienes pensado renovar tu jardín durante este verano, los árboles frutales son una gran posibilidad y opción para tener, teniendo en cuenta que nos proporcionarán frutas el resto del año y para eso, podrás guiarte con el Calendario Lunar y que si bien todavía no hay una muestra científica, esta práctica agrícola ha sido usada durante generaciones por jardineros y campesinos, que consideran que algunos momentos del ciclo lunar favorecerán la absorción del agua y los nutrientes.

De acuerdo a las fechas del Calendario Lunar, una de las mejores fases para sembrar y fertilizar los árboles frutales es en Luna Nueva y Cuarto Creciente, ya que se cree que durante estos períodos las plantas aprovecharán mejor los nutrientes disponibles en el suelo y en el mes de julio, las fechas claves serán:

Cuáles son las fechas clave para sembrar árboles frutales