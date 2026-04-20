3 árboles frutales que crecen en macetas grandes, hacen sombra y se pueden poner en el patio

La primavera es la temporada ideal para decorar con flores y árboles en tu patio. Además, si quieres sombra para este calor, entonces elige uno que dé frutas. Si no sabes cuál árbol puedes elegir, te decimos 3 opciones que se ven hermosas y que se pueden poner en maceta porque no tienen raíces grandes.

De acuerdo con El Mueble, un árbol debe tener entre 60 y 80 cm de profundidad como mínimo para poder crecer saludable. Estas opciones cumplen con esta característica, pero requieren cuidados especiales cada una. Checa cuáles son:

1. Olivo

Planta un árbol de olivo en casa.|CANVA

Necesita una maceta tres veces más grande que el árbol. Según El Mueble, requiere buen drenaje y mucho sol, así que es necesario tener un patio bien iluminado.

De acuerdo con Verdecora, aunque este árbol necesita mucha agua, nunca debe mantenerse húmedo; es mejor que la tierra esté seca. Asimismo, el abono se recomienda aplicar una vez al año, junto con una poda controlada para que no crezca demasiado.

2. Arces japoneses

La hoja maravillosa del arce japonés.|CANVA

Es un árbol que en primavera luce espectacular, pero que en invierno se queda sin hojas. Aun así, te enamorarás en la temporada en la que se colorea de rosa y rojo.

Según Verdecora, este arbolito no supera los 6 metros de altura y es ideal para patios no tan amplios, pero sí necesita luz del sol indirecta. El lado más complicado de esta planta es el sustrato, ya que debe ser muy nutritivo porque es exigente.

Eso sí, aunque da fruto, no es comestible.

3. Guayabo

Planta un guayabo en casa.|CANVA

El árbol de guayabo es ideal para zonas cálidas y es un buen arbolito para cuidar hasta que crezca frondoso y dé fruta.

De acuerdo con Architectural Digest, el guayabo es ideal para plantar en maceta o en la tierra de un jardín mexicano porque se da fácilmente. Solo necesita fertilizante cada tres meses, poda de ramas secas y riego sin encharcar.

Si te animas a poner un árbol en tu patio, balcón o jardín, no te arrepentirás cuando crezca, haga sombra y refresque tus espacios, aun en temporada de calor.