14 formas de combinar una jersey de fútbol americano si eres mujer y verás el Super Bowl LX, ¡Te verás increíble!

Este próximo 8 de enero se llevará a cabo el evento de fútbol americano más esperado en Estados Unidos, el Super Bowl LX , es por eso que te damos las 14 ideas más originales para que lleves el mejor outfit utilizando la camiseta de tu equipo favorito, pero lo más importante…¡con un estilo único!

Jersey con falda

Una de las formas más lindas para combinar la jersey de fútbol americano es con una falda blanca corta. Puedes usar botas o tenis, el calzado que más prefieras. Si añades accesorios como una bolsa pequeña sin duda tu look resaltará mucho.

Jersey con falda|Crédito: Pinterest

Jersey con pantalón de mezclilla

Una opción cómoda y al mismo tiempo llena de estilo es la de combinar una jersey con con un pantalón de mezclilla. Sin embargo, el toque especial se encuentra en utilizar tacones. Los pantalones pueden ser en un tono claro, oscuro o incluso colores combinados.

Jersey con pantalon|Crédito: Pinterest

Jersey combinada con peinado

Esta opción consiste en darle un protagonismo a la jersey y al peinado. Un recogido sencillo y pulido puede hacer una gran diferencia y convertir el look en uno lleno de estilo y sofisticación.

Jersey con peinado recogido |Crédito: Pinterest

Jersey combinada con accesorios

Esta opción es muy divertida ya que puedes utilizar toda tu creatividad y agregar lentes, bolsas, gorras y todo lo que tu desees a tu outfit. Por otro lado, si añades pantalones anchos y oscuros le darás un toque original a tu look.

Jersey con accesorios|Crédito: Pinterest

Jersey con camisa blanca abajo

Una gran opción para combinar tu jersey es utilizar una camisa blanca debajo, esto hará que el look tenga un toque diferente y muy especial, puedes agregar el modelo que tu prefieras.

Jersey con camisa blanca |Crédito: Pinterest

Jersey con bermudas

Los pantalones cortos son una opción fresca, cómoda y sobre todo muy distinta, especialmente si son de mezclilla. Sin duda esta opción es ideal para darle un toque diferente a tu outfit.

Jersey con bermuda|Crédito: Pinterest

Jersey con peinado de media coleta

Otra opción para combinar la jersey es la que tiene que ver con el pelo. Puedes peinarte haciéndote una media coleta y sin duda, ese toque en tu cabello le dará un estilo distinto a tu look con jersey.