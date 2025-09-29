FOTO: Así se vería el épico show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, según la IA

Después de que semanas de rumores en los que se mencionó a Adele y Taylor Swift entre las posibles elegidas para el show del Medio Tiempo, finalmente se confirmó que Bad Bunny será el encargado de amenizar el Super Bowl 2026. Como era de esperarse, esta noticia rápidamente generó millones de reacciones en todo el mundo, pero también despertó cierta intriga respecto a cómo podría ser el espectáculo del cantante y compositor puertorriqueño.

Y es que al tratarse de un evento tan prestigioso, hay quienes consideran que el boricua tendrá una presentación magnífica en todos los sentidos. Por lo que ya existen algunos pronósticos y, de la mano de la Inteligencia Artificial (IA) de Gemini, es posible darse una idea de lo que el “conejo malo” estaría preparando.

Un viaje a la playa con sorpresas: así podría ser el show de Bad Bunny en el Super Bowl, según la IA

Siéndole fiel a la temática caribeña de sus últimos discos y el concepto que implementó para su gira “Debí tirar más fotos”, el show de Bad Bunny para el Super Bowl 2026 podría basarse principalmente en la playa.

Imagen creada con Gemini IA Este es uno de los posibles escenarios para el show de Bad Bunny en el Super Bowl, según la IA

De modo que el campo del Levi’s Stadium en California, recinto donde está previsto el partido, podría inundarse con utilería alusiva al mar, la arena y las palmeras.

Las sorpresas tanto para los presentes, como para quienes visualicen el acto a través de transmisión en televisión y streaming, podrían ser diversos invitados que lo acompañen a interpretar los temas que ya son considerados como “himnos” entre el público.

¿Quiénes serán los invitados de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Aunque todavía es pronto para conocer a quiénes serán los cantantes que acompañarán a Benito Martínez en este espectáculo tan importante, inevitablemente se han hecho diversas apuestas respecto a sus posibles elegidos. Entre los nombres que resuenan con fuerza como invitados de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, están las siguientes figuras:



Shakira

Young Miko , una de las mujeres más influyentes del género urbano y que también es originaria de Puerto Rico.

, una de las mujeres más influyentes del género urbano y que también es originaria de Puerto Rico. Jowell y Randy , con los que tiene “Safaera”, una de sus canciones más exitosas a nivel mundial.

, con los que tiene “Safaera”, una de sus canciones más exitosas a nivel mundial. Jhay Cortez , con el que hizo “No me conoce”, tema que terminó de catapultarlo al estrellato.

, con el que hizo “No me conoce”, tema que terminó de catapultarlo al estrellato. Ricky Martin, a quien invitó a su residencia en Puerto Rico y también es orgulloso representante de la isla.

¿Cuánto dinero ganará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026?

Contrario a lo que podría pensarse, Bad Bunny no recibirá ningún tipo de pago por cantar en el Super Bowl 2026. Esto debido a que la empresa de espectáculos contratada por la NFL no suele invertir en cuestiones monetarias, sino que se trata de una especie de intercambio.

Por lo que todos los artistas y agrupaciones que ya han estado en este acto, reciben una enorme exposición a cambio de un show de 14 minutos, en los que tienen que hacer algo digno de recordarse. Entre los half times más recordados están el de Katy Perry, Lady Gaga, Michael Jackson, Prince y Madonna, por mencionar algunos.