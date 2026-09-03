4 ideas de portadas y carátulas de cuadernos de los Saja Boys para este regreso a clases 2026

El pasado lunes, 31 de agosto, millones de alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) volvieron a las aulas para dar inicio con el ciclo escolar 2026 - 2027. Sin duda, la mejor parte del regreso a clases es estrenar tus cuadernos nuevos y hacer las portadas de tu materia favorita, especialmente si tienes la libertad de dibujar a tus personajes preferidos. Dicho esto, aquí te compartimos 4 ideas de carátulas inspiradas en los Saja Boys para que todos los fans de Kpop Demon Hunters lleven la magia de la película directo a la escuela.

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Saja Boys: 4 ideas de portadas y carátulas de cuadernos para este regreso a clases 2026

Los Saja Boys son los villanos de la cinta animada Kpop Demon Hunters. Este grupo de pop está conformado por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby, unos demonios disfrazados de idols que se roban la energía de sus fans. Si quieres llevar la magia de las Guerreras Kpop directo a tus cuadernos, aquí te dejamos 4 ideas de portadas y carátulas inspiradas en estos queridos personajes:

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| Crédito: TikTok (@mlunac12)

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Imágenes de los Saja Boys para colorear e imprimir

Si lo tuyo no es dibujar o simplemente no quieres gastar tanto en impresiones a color, también te compartimos 5 plantillas de dibujos para colorear de los Saja Boys. Elige la que más te guste, imprime, colorea y pega en la portada del cuaderno de tu preferencia. Sea cual sea la imagen que elijas, el resultado se verá increíble.

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¿Cuándo es el próximo período vacacional?

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2026 - 2027, el próximo período vacacional será el de fin de año, del 21 de diciembre al 6 de enero de 2027; mientras que el segundo abarcará Semana Santa, del 22 de marzo al 2 de abril. En total, el ciclo tendrá una duración de 185 días, finalizando el 9 de julio de 2027.