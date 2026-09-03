Qué hacer con la esquina de la regadera: 5 soluciones para organizar tus productos sin saturarla

La esquina de la regadera es uno de los espacios del baño más difíciles de aprovechar. Muchas veces se llena de botellas de shampoo, acondicionador, jabón y otros productos, haciendo que el área se vea desordenada y más pequeña de lo que realmente es .

De acuerdo con Sunny Shower USA, las regaderas de esquina pueden ayudar a aprovechar mejor los baños pequeños, especialmente cuando se utilizan soluciones que permiten organizar los productos sin ocupar demasiado espacio.

Estas son las mejores ideas para aprovechar la esquina de la regadera sin saturarla

El secreto está en elegir organizadores compactos y aprovechar las paredes , así evitas colocar todos los productos en el piso o sobre pequeñas repisas. De esta manera, tendrás el shampoo y el jabón a la mano sin perder espacio para moverte cómodamente.