Qué hacer con la esquina de la regadera: 5 soluciones para organizar tus productos sin saturarla
Muchos dejan pasar la oportunidad de aprovechar cada espacio en el baño, sobre todo cuando es muy pequeño. Estas ideas te darán la solución a cualquier tipo de lugar.
La esquina de la regadera es uno de los espacios del baño más difíciles de aprovechar. Muchas veces se llena de botellas de shampoo, acondicionador, jabón y otros productos, haciendo que el área se vea desordenada y más pequeña de lo que realmente es.
De acuerdo con Sunny Shower USA, las regaderas de esquina pueden ayudar a aprovechar mejor los baños pequeños, especialmente cuando se utilizan soluciones que permiten organizar los productos sin ocupar demasiado espacio.
Estas son las mejores ideas para aprovechar la esquina de la regadera sin saturarla
El secreto está en elegir organizadores compactos y aprovechar las paredes, así evitas colocar todos los productos en el piso o sobre pequeñas repisas. De esta manera, tendrás el shampoo y el jabón a la mano sin perder espacio para moverte cómodamente.
- Estante esquinero. Un estante diseñado para colocarse en la esquina permite aprovechar un espacio que normalmente queda vacío. Puedes utilizarlo para colocar shampoo, acondicionador y jabón, procurando dejar únicamente los productos que utilizas todos los días.
- Organizador de varios niveles. Un organizador vertical ayuda a guardar varios productos sin ocupar demasiado espacio horizontal. Elige un diseño estrecho y con compartimentos abiertos para encontrar cada botella fácilmente.
- Repisas adhesivas. Las repisas que se fijan a la pared pueden convertirse en una solución práctica para organizar productos sin hacer perforaciones. Son ideales para baños pequeños y permiten mantener despejada la zona de la regadera.
- Canastas colgantes. Las canastas que se sujetan a la pared o a la regadera permiten mantener los productos agrupados y evitar que estén repartidos por todo el espacio. Utiliza una o dos, dependiendo de la cantidad de artículos que necesites.
- Dispensadores para shampoo y jabón. Sustituir varias botellas por dispensadores ayuda a reducir el desorden visual en la esquina de la regadera. Además, puedes colocarlos juntos y liberar espacio para otros productos que sí necesites tener a la mano. De esta manera, aprovecharás cada centímetro de tu baño.