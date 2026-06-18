Las juntas negras de los azulejos pasaron de moda: 5 ideas para darle color y un toque moderno a tu cocina

Las juntas negras de los azulejos que durante años dominaron las cocinas modernas comenzaron a ceder terreno frente a propuestas más coloridas y creativas. Actualmente, diseñadores de interiores y especialistas en remodelación del hogar destacan el uso de tonos suaves o vibrantes para generar contraste.

La tendencia 2026 responde a una búsqueda de espacios más acogedores y expresivos. Organizaciones como la National Kitchen & Bath Association (NKBA) y estudios internacionales de diseño coinciden en que los colores juegan un papel cada vez más importante en la creación de cocinas con identidad propia, donde los detalles decorativos adquieren protagonismo.

¿Qué colores de juntas están reemplazando al negro en las cocinas modernas con azulejos?

Los expertos señalan que las juntas de los azulejos dejaron de ser un elemento meramente funcional para convertirse en un recurso decorativo capaz de cambiar por completo la percepción del espacio. Estas son algunas de las opciones que ganan terreno en 2026:



Verde salvia: aporta una sensación natural y relajante. Combina especialmente bien con muebles de madera clara, encimeras blancas y estilos inspirados en la naturaleza. Azul petróleo: ofrece profundidad y elegancia sin la dureza visual del negro. Es una alternativa ideal para cocinas contemporáneas y sofisticadas. Terracota: introduce calidez y un aire artesanal. Los especialistas en interiorismo destacan su capacidad para crear ambientes acogedores y atemporales. Rosa empolvado: suma un toque delicado y moderno. Funciona muy bien en cocinas de estilo escandinavo o minimalista que buscan incorporar color de manera sutil. Amarillo mostaza: añade energía y personalidad. Utilizado con moderación, puede convertir una pared de azulejos en el punto focal de la cocina.

Estos tonos permiten destacar la geometría de los revestimientos y crear efectos visuales originales sin realizar grandes inversiones.

¿Por qué las juntas de los azulejos de colores son tendencia en diseño de interiores en 2026?

La popularidad de esta tendencia se explica por varios factores relacionados con la estética y la funcionalidad. Los profesionales del sector destacan que las juntas de colores permiten renovar un ambiente de forma sencilla y económica.

Entre las principales ventajas se encuentran:



Mayor personalización: cada color aporta una identidad distinta y ayuda a reflejar el estilo de quienes habitan el espacio.

cada color aporta una identidad distinta y ayuda a reflejar el estilo de quienes habitan el espacio. Sensación de amplitud o profundidad: dependiendo del tono elegido, las juntas pueden hacer que los azulejos se integren o destaquen visualmente.

dependiendo del tono elegido, las juntas pueden hacer que los azulejos se integren o destaquen visualmente. Actualización sin reformas complejas: cambiar el color de las juntas es una intervención mucho más accesible que sustituir revestimientos completos.

cambiar el color de las juntas es una intervención mucho más accesible que sustituir revestimientos completos. Versatilidad decorativa: existen opciones que se adaptan a estilos modernos, clásicos, rústicos o industriales.

existen opciones que se adaptan a estilos modernos, clásicos, rústicos o industriales. Aporte de luminosidad: los tonos claros o pastel pueden suavizar el conjunto y generar ambientes más frescos y luminosos.

Los expertos recomiendan seleccionar colores que dialoguen con el mobiliario, las superficies y la iluminación de la cocina. De esta manera, las juntas dejan de pasar desapercibidas y se convierten en un detalle decorativo capaz de renovar por completo la imagen del espacio.