La mesa o comedor rectangular tradicional dominó el mercado por varios años, pero en la actualidad los expertos de interiores han optado por piezas más compactas y versátiles que favorecen a que el espacio de la casa parezca más fluido, como lo son estas 5 alternativas. Conoce las 4 opciones para reemplazar la bolsa negra tradicional y hacer que tu outfit parezca más costoso.

Los muebles flexibles, interiores minimalistas y organización inteligente continúan al alza, una tendencia impulsada por hogares donde una misma habitación cumple varias funciones a lo largo del día, debido a los espacios reducidos de las casas y departamentos. Estas son las 6 opciones para reemplazar los muebles voluminosos del comedor por soluciones más ligeras.

5 alternativas para reemplazar el comedor rectangular

1. Redondas: Es una de las alternativas más recomendadas para sustituir modelos rectangulares cuando el objetivo consiste en facilitar el movimiento en espacios pequeños. Cabe mencionar que los modelos con pedestal central ofrecen mayor libertad para acomodar las sillas.

5 alternativas para reemplazar el comedor rectangular tradicional y hacer que el espacio en casa parezca más fluido|IA

2. Consolas extensibles: Se mantienen compactas la mayor parte del tiempo, pero cuando se reciben invitados es cuando salen a la luz. Además, estas piezas funcionan como muebles decorativos en pasillos o salas cuando permanecen cerradas.

3. Barras tipo isla: Las barras multifuncionales sustituyen cada vez con mayor frecuencia al comedor tradicional dentro de los diseños contemporáneos. Esta superficie también sirve para cocinar, trabajar, desayunar o convivir.

4. Bancas corridas: Las bancas instaladas junto a una pared ocupan menos espacio que varias sillas independientes y permiten acomodar a más personas cuando se reciben invitados al departamento o a casa.

5. Mesas plegables de pared: Estos modelos permanecen completamente plegados mientras no se utilizan y pueden desplegarse en pocos segundos para servir como comedor o superficie de trabajo.

Cabe destacar que los muebles compactos, transformables y multifuncionales favorecen una distribución más flexible y mejoran la circulación de los departamentos y casas.