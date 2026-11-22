La manicura es una técnica que se ha puesto de moda en el último tiempo, y que consiste en el embellecimiento delas uñas, utilizando diversos productos como esmaltes, brillos, extensiones y demás; con el objetivo de lograr que se vean más elegantes y diferentes. En este caso, si quieres saber cuál será el diseño que será tendencia, hay una tendencia que se impone en la temporada otoño-invierno, que fue furor en los años 2000, y que los manicuristas confirmaron que vuelve a ser furor.

Tal como lo mencionábamos, el diseño de las uñas irá cambiando de acuerdo a la tendencia que esté vigente en la temporada y es que hay algunas uñas que son un clásico, como es el caso de las francesitas o color nude; o las que usarán las mujeres durante el otoño, que se caracteriza por ser una paleta de colores cálidos y profundos; que se inspiran en la naturaleza.

Dentro del mundo de la moda, parece que todo lo vintage quedará en el olvido, pero según lo que revelaron las manicuristas expertas, hay un diseño de manicura que vuelve a ser furor en este 2026, que no pasará desapercibida y que fue furor en los años 2000, por lo que así podrás llevarla en tus manos.

Cuál es la manicura de uñas de los años 2000 que vuelve a ser tendencia

Según lo que explicaron las manicuristas expertas, el diseño de manicura que fue furor en los años 2000 y podrás volver a usar durante este 2026 es ‘Molten Silver’, que se destaca por recuperar el brillo metalizado que se llevaba en las uñas en los años 2000, con un efecto metalizado de alto impacto y un subtono gris helado que convierte cada uña en una pieza de joyería. Además, aportará luminosidad inmediata que rejuvenece las manos y combina con la paleta de neutros y oscuros de temporada.

Cómo llevar estas uñas metalizadas