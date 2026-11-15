Uñas espresso martini elegantes: 4 ideas bonitas que están a la moda en noviembre y diciembre de 2026

Las uñas espresso martini se están convirtiendo en una de las manicuras favoritas para lucir durante el otoño y el invierno de 2026, gracias a sus tonos marrones inspirados en el café y sus acabados brillantes que aportan elegancia sin necesidad de diseños demasiado elaborados. Son una alternativa perfecta para quienes buscan renovar su manicura y dejar atrás los colores pastel.

De acuerdo con ELLE, esta tendencia combina tonalidades como el marrón espresso, moca, beige latte y pequeños destellos champán. Lo mejor es que puedes adaptarla a diferentes largos y formas de uñas, desde las cortas cuadradas hasta las largas almendradas.

¿Cómo llevar las uñas espresso martini? 4 diseños elegantes para noviembre y diciembre de 2026

1. Uñas espresso cromadas, para un acabado brillante y sofisticado

Si te gustan las manicuras que llaman la atención sin tener demasiados adornos, esta opción es ideal. Consiste en aplicar una base marrón café intenso y agregar un polvo cromado para conseguir un efecto luminoso que recuerda al brillo de un espresso recién servido. Puedes llevarlas en forma ovalada o almendrada para estilizar tus manos.

Uñas espresso cromadas y uñas moca marmoladas. ((Especial/Pinterest))

2. Uñas moca marmoladas, para un diseño original y delicado

Esta propuesta combina diferentes tonalidades de café con pequeños remolinos beige o color crema que imitan la mezcla de leche en una bebida. El resultado es una manicura artística que conserva una apariencia elegante. Es perfecta si quieres llevar algo diferente durante las reuniones y celebraciones de fin de año.

3. Manicura francesa espresso, para lucir uñas discretas y bonitas

La clásica manicura francesa también tiene una versión inspirada en esta tendencia. En lugar de utilizar las tradicionales puntas blancas, puedes sustituirlas por líneas marrón chocolate, caramelo o espresso sobre una base nude. Según las propuestas de Harper’s Bazaar, combinar tonos crema, caramelo y moca con pequeños destellos dorados es una de las formas más elegantes de llevar este estilo.

Manicura francesa espress y uñas latte con efecto degradado. ((Especial/Pinterest))

4. Uñas latte con efecto degradado, para un toque femenino y moderno

Si prefieres los colores suaves, esta alternativa te encantará. Consiste en combinar un tono rosa muy tenue con beige cremoso y café con leche, creando una transición delicada entre los colores. Puedes agregar una capa de brillo transparente para conseguir un acabado glaseado que luzca bonito tanto en noviembre como en diciembre.